Una chica de 15 años fue atropellada en Junín, quedó grave y la trasladaron en helicóptero al Hospital Central

Una chica de 15 años sufrió graves lesiones tras ser atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en Junín . La menor sufrió un traumatismo de cráneo y permaneció inconsciente después del impacto, por lo que primero fue trasladada al Hospital Perrupato y luego derivada de urgencia al Hospital Central en el helicóptero Halcón III .

El accidente ocurrió alrededor de las 13.50 , en la intersección de avenida Mitre y González , donde la adolescente quedó tendida sobre la carpeta asfáltica luego de ser embestida por una Fiat Toro negra , conducida por un hombre de 72 años.

Tras recibir el aviso sobre el accidente, personal policial llegó al lugar y encontró a la menor tendida sobre el asfalto. Ante la gravedad de la situación, solicitaron la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ).

Los médicos asistieron a la adolescente y constataron que había sufrido un traumatismo de cráneo . La víctima no recuperaba el conocimiento, por lo que fue trasladada inicialmente al Hospital Perrupato .

Debido a la gravedad de su cuadro, posteriormente se solicitó la intervención del helicóptero sanitario Halcón III , que realizó el traslado de la menor hasta el citado nosocomio de la Ciudad de Mendoza.

Qué dijo el conductor de la camioneta

El conductor de la Fiat Toro, de 72 años, fue entrevistado por los investigadores y quedó imputado en el marco de una causa por lesiones culposas.

De acuerdo con su relato, circulaba por avenida Mitre hacia el oeste y se encontraba detenido en un semáforo. Al retomar la marcha, aseguró que no habría advertido la presencia de la adolescente y se produjo la colisión.

Por su parte, un testigo identificado como declaró que observó a la víctima cuando cruzaba avenida Mitre, dirección al sur, y que en ese momento fue embestida por la camioneta.

La investigación quedó a cargo de la Oficina Fiscal Junín, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes.