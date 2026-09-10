Imputaron al hombre que intentó incendiar un boliche y atropelló a dos trabajadoras en Santa Rosa

Gabriel Franco Olmedo Ojeda , de 30 años, fue imputado este jueves por el violento episodio ocurrido el pasado fin de semana en el boliche Ítalo , de La Dormida, Santa Rosa . En ese episodio, dos trabajadoras resultaron heridas luego de que el hombre las embistiera con su vehículo, tras intentar incendiar el local bailable.

La acusación fue formulada por la Oficina Fiscal Santa Rosa y la imputación se encuentra por estas horas en etapa de constatación de antecedentes, para conocer si existe reiterancia con hechos previos. El expediente investiga una secuencia que comenzó dentro del local y terminó con el acusado detenido después de causar destrozos y atropellar a dos mujeres.

El episodio ocurrió alrededor de las 5.40 del domingo, cuando Olmedo Ojeda se encontraba en el local bailable y habría iniciado una discusión con trabajadores del establecimiento después de que le negaran la venta de otra bebida debido al horario.

De acuerdo con el relato de una de las encargadas de seguridad, el hombre reaccionó violentamente, insultó al personal y comenzó a golpear elementos dentro del local. Los trabajadores de seguridad terminaron retirándolo del establecimiento.

Sin embargo, la situación continuó en el exterior. De acuerdo con los testimonios difundidos tras el hecho, el hombre habría golpeado y pateado la puerta del boliche y amenazado a los trabajadores.

El frente del boliche ítalo. Google.

Luego se dirigió hacia su vehículo y regresó con un bidón que contenía combustible. La denuncia sostiene que arrojó parte de la sustancia sobre el ingreso del local y sobre la ropa de una de las trabajadoras, mientras habría intentado conseguir un elemento para encenderla.

Volvió con su vehículo y embistió la entrada

Después de ese episodio, el acusado regresó hasta su vehículo y los trabajadores pensaron que se retiraría del lugar. Pero realizó una maniobra de marcha atrás y, posteriormente, avanzó con la camioneta hacia el ingreso del boliche.

La embestida terminó provocando heridas a dos mujeres que trabajaban en la seguridad del establecimiento. Una de ellas sufrió fracturas y lesiones en el brazo derecho y en la columna, mientras que la otra también resultó lesionada.

Tras el episodio, el conductor fue detenido. El dosaje de alcoholemia realizado después del ataque arrojó 1,72 gramos de alcohol por litro de sangre, surge de la información sobre el procedimiento. También presentaba una herida cortante en la ceja izquierda, que habría sufrido durante el tumulto posterior al ataque.

La acusación al sospechoso

Con el avance de la investigación, la fiscalía imputó a Gabriel Franco Olmedo Ojeda por dos hechos de lesiones graves dolosas, daños, amenazas simples y varios hechos de lesiones leves dolosas, todos en concurso real.

La investigación continuaba para establecer con precisión cómo se desarrolló toda la secuencia ocurrida en el local Ítalo y determinar las responsabilidades penales correspondientes.