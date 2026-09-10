Lo descubrieron violando un caniche, fue acusado por abusar de un niño de 4 años y casi termina linchado

El hombre cayó luego de ser denunciado por presuntos abusos sexuales al nieto de su pareja. El niño, de 4 años, lo descubrió violando al caniche de la familia.

El hombre, de 72 años, denunciado por los abusos sexual al niño y al caniche fue alojado en la Comisaría Décima.

Un grave denuncia de abuso sexual y maltrato animal comenzó a investigarse días atrás en la Justicia Penal de Mendoza. La presentación apunta contra un hombre, de 72 años, sospechado de vejar al nieto de su pareja. El niño, de 4 años, lo descubrió mientras violaba a un caniche y luego reveló que fue agredido sexualmente.

Fuentes allegadas a la causa relataron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 17.30 del último sábado cuando una mujer, de 55 años, recibió un llamado de su nieto, quien había quedado bajo los cuidados de la pareja de ella, en la casa que comparten en el barrio Las Torcacitas.

Los detalles de la grave denuncia por abuso sexual El pequeño relató que el cónyuge de su abuela se había encerrado en una habitación y que, al abrir la puerta, lo descubrió mientras obligaba a su perro caniche, mascota de la familia, a lamerle las partes íntimas, surge de la información.

Al saber eso, la madre del niño se dirigió hasta el domicilio y al tomar contacto con su hijo le preguntó si había sufrido algún abuso sexual en las ocasiones en que quedó solo bajo el cuidado del hombre. Ante eso, la criatura respondió que la pareja de su abuela lo había manoseado en los genitales, sin aclarar la fecha exacta de los hechos.

Tras tomar conocimiento sobre las presuntas agresiones sexuales, los familiares del niño reaccionaron con furia y golpearon severamente al presunto autor de los abusos. Por ese motivo, cuando personal policial arribó a la escena, tuvo que solicitar el traslado del hombre al Hospital Paroissien.