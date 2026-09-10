Femicidio de Agostina Vega: las manchas de sangre y el freezer que complican a Barrelier

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba , fue elevada a juicio y permitió reconstruir con precisión qué ocurrió dentro de la vivienda de Juan del Campillo 878 durante las horas posteriores al ingreso de la víctima.

Claudio Barrelier llegará al banquillo acusado de homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género. Junto a él serán juzgadas otras cinco personas, acusadas de encubrimiento agravado.

Según explicó Carlos Nayi, abogado de la mamá y los abuelos de Agostina, las pruebas reunidas durante la investigación permitieron establecer que la adolescente ingresó a la casa de Barrelier a las 22:55 y que nunca volvió a salir.

Uno de los elementos centrales fueron las cámaras de seguridad ubicadas en un comercio frente a la vivienda. Las imágenes registraron el ingreso de Agostina junto al acusado y, posteriormente, los movimientos de Barrelier cuando retiró el cuerpo de la propiedad.

Los investigadores realizaron distintas pericias en la casa para reconstruir lo sucedido. De acuerdo con la información aportada por Nayi, Agostina fue asesinada en una habitación de aproximadamente cuatro metros.

Las pruebas determinaron además la presencia de manchas de sangre correspondientes al perfil genético de la adolescente en distintos sectores de la propiedad: la habitación, el baño y la cocina.

La investigación sostiene que Barrelier trasladó posteriormente el cuerpo al baño, donde lo desmembró, y que los restos fueron conservados dentro de un freezer ubicado en el fondo de la vivienda.

Según la reconstrucción difundida por el abogado de la familia, los restos permanecieron allí durante aproximadamente 36 horas y 50 minutos.

El traslado y el hallazgo de Agostina Vega

El lunes 25 de mayo, mientras la desaparición de Agostina comenzaba a hacerse pública, Barrelier habría retirado el cuerpo de la vivienda y lo trasladó en un Ford Ka perteneciente a Soledad Andreani, otra de las personas detenidas en la causa.

Las cámaras de seguridad y los domos de la ciudad permitieron seguir el recorrido del vehículo hasta barrio Ampliación Ferreyra, en el extremo sur de Córdoba capital.

Agostina fue enterrada en ese sector y encontrada el sábado 30 de mayo, luego de que los investigadores reconstruyeran los movimientos realizados por Barrelier tras el crimen.

Para la querella, la evidencia reunida durante la investigación permitió descartar otras hipótesis que habían circulado durante las primeras horas y establecer que el crimen tuvo como responsable a Barrelier.

Seis personas llegan a juicio

Además de Barrelier, serán juzgados Soledad Andreani, Marianela Palmero, Osvaldo Fassetta, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz.

Todos ellos están imputados por encubrimiento agravado, mientras que Barrelier afrontará la acusación por homicidio triplemente calificado.

La causa llegará ahora a la instancia de juicio oral, donde deberán analizarse las pruebas reunidas durante la investigación y determinarse las responsabilidades penales de cada uno de los acusados.