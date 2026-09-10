La manosearon en un colectivo y el chofer tomó una decisión clave para protegerla

Una adolescente de 15 años denunció haber sufrido un abuso dentro de un colectivo de la Línea 60 de Coniferal, en la ciudad de Córdoba. Tras escuchar el relato de la joven, el chofer tomó una decisión clave: activó el botón antipánico y modificó el recorrido habitual para dirigirse directamente hacia una dependencia policial.

Según trascendió, la adolescente se acercó al conductor llorando y señaló a un pasajero como el presunto autor del abuso. La joven manifestó que el hombre la había manoseado durante el viaje.

Ante la situación, el chofer mantuvo a la adolescente junto a él y puso en marcha el protocolo de emergencia. Además de activar el botón antipánico, decidió conducir el colectivo hasta una comisaría para que la denuncia pudiera ser atendida.

Durante el trayecto hacia la dependencia policial, el hombre señalado por la adolescente comenzó a gritar y a amenazar . También exigió que le permitieran descender de la unidad.

Cuando el colectivo finalmente llegó a la comisaría, el pasajero logró escapar del lugar. Sin embargo, su fuga duró poco: una patrulla motorizada inició la búsqueda y logró localizarlo y detenerlo poco después.

La intervención del conductor permitió que la situación fuera rápidamente puesta en conocimiento de la Policía y que el presunto agresor pudiera ser identificado y detenido.

El episodio tomó repercusión por un video que se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la actitud del chofer y su decisión de priorizar la seguridad de la adolescente por encima de continuar con el recorrido habitual.

La investigación quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias del hecho y la responsabilidad del hombre detenido.