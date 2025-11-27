Abuso sexual, grooming y amenazas: condenaron al profesor de tenis que manoseaba a su hijastra en colectivos

Un grave caso de abuso sexual , grooming y amenazas se resolvió este jueves en los Tribunales de la Zona Este . Un profesor de tenis confesó que manoseaba a su hijastra a bordo de colectivos y que, mediante coacciones, la acosaba a través de WhatsApp. Por eso, fue condenado a la pena de cinco años de prisión .

El caso se cerró en la previa al debate que debía enfrentar el acusado, instancia en la que el defensor y el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamin llegaron a un acuerdo para definir todo mediante un juicio abreviado final.

De esa forma, el extenista reconoció los hechos que le endilgaban ante la jueza Viviana Morici , del Tribunal Penal Colegiado N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, quien homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia por los delitos de abuso sexual simple agravado por la calidad de guarda , grooming y amenazas coactivas en un número indeterminado, todo en concurso real.

Así las cosas, el profesor de tenis recibió la segunda condena en su contra —en 2022 lo sentenciaron por violencia de género — y todavía deberá enfrentar, en un futuro próximo, otro debate por una denuncia de abuso sexual radicada en el Gran Mendoza . En ese caso, es investigado por múltiples vejaciones a una alumna del Club Vistalba , de Luján de Cuyo , donde trabajaba dando clases de tenis.

La investigación que se inició el año pasado en Este mendocino, la cual fue revelada por MDZ , sostenía que todo comenzó el 31 de diciembre de 2022, durante los festejos de Nochevieja en un complejo de departamentos de San Martín . De acuerdo con la instrucción, en esa oportunidad, el sospechoso le realizó tocamientos en las partes íntimas a su hijastra, quien para ese entonces tenía 10 años.

Fuentes allegadas al caso relataron que los episodios siguieron entre febrero y noviembre de 2023, periodo en que casi a diario el sujeto obligaba a la niña para que le enviara fotos y videos de sus pechos y genitales a través de la aplicación WhatsApp. Para lograr su cometido, amenazaba a la menor de edad con que "mataría a su mamá" en caso de que no lo obedeciera, agrega la información.

terminal de san martin.jpg En los viajes desde la Terminal de San Martin hacia Mendoza, la niña era constantemente abusada por su padrastro. Archivo MDZ

Pero eso no fue todo, ya que, entre abril y junio de ese mismo año, la niña habría sufrido abusos por parte de su padrastro en varias oportunidades en las que viajaba en colectivo desde San Martín hasta la Estación Terminal Mendoza, en Guaymallén. De la denuncia surgió que el acusado la manoseaba en sus piernas y partes íntimas mientras iban a bordo de los micros.

Tiempo después, en 2024, la niña le reveló los abusos a su madre y el sospechoso terminó este miércoles condenado por los delitos de abuso sexual, grooming y amenazas.

La denuncia por violaciones en el Club Vistalba

Por su parte, la otra investigación contra el profesor de tenis tuvo su inicio en 2023, cuando fue denunciado como autor de una serie de abusos contra una alumna adolescente, a quien habría agredido sexualmente en diferentes sectores del Club Vistalba.

En paralelo a esos hechos, el acusado, conocido como Charly, se mostraba muy activo en las redes sociales y hasta publicaba fotos junto a sus alumnas, a quienes llamaba "los Ángeles de Charly (sic)", en referencia a la popular película y serie de televisión policial estadounidense.

Incluso, en marzo de 2022, poco más de un año antes de que estallara el escándalo por los abusos, llegó a ser reconocido a través de las cuentas oficiales de la propia institución deportiva luego de que el presunto abusador se coronó campeón de un torneo de tenis senior.

Charly tenis Vistalba El reconocimiento del Club Vistalba al acusado, poco más de un año antes de que estallara el escándalo. MDZ

Para ese entonces el profesor de tenis ya enfrentaba una causa de violencia de género en la Justicia provincial, por la que fue condenado en abril de 2022 a la pena de seis meses de ejecución condicional por el delito de lesiones leves dolosas agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género.

Pese a la sentencia en su contra, continuó trabajando en el Club Vistalba hasta que fue denunciado y luego detenido hacia fines de 2023 por los presuntos abusos sexuales sufridos por su alumna menor de edad.