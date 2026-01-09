Pasajeros de un colectivo le dieron una brutal golpiza a un supuesto abusador en Caseros

Un hombre fue acusado de abusar de una pasajera en un colectivo, lo bajaron y golpearon. El acusado fue detenido por la Policía.

Un violento episodio tuvo lugar en Caseros, donde un hombre fue acusado de abusar de una pasajera en un colectivo. Los otros pasajeros lo bajaron a la fuerza y lo golpearon en el medio de la calle.

Mirá el video de la salvaje golpiza Brutal golpiza a un supuesto abusador en Caseros El hecho ocurrió en un colectivo de la línea 53. Todo comenzó cuando una mujer denunció que un hombre había intentado abusar de ella. Por lo tanto, los otros pasajeros lo bajaron del micro a la fuerza.

En uno de los videos que se viralizó en redes sociales se observa el momento en el que el acusado había intentado entrar a una fábrica para refugiarse. Sin embargo, le cerraron la puerta en la cara y lo golpearon.