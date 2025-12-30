Tragedia en Balvanera: un hombre murió tras ser atropellado por un colectivo en pleno centro porteño

Un hombre de 55 años falleció este martes luego de ser atropellado por un colectivo en la intersección de Pasteur y Viamonte, en el barrio de Balvanera.

Un trágico accidente de tránsito ocurrió durante las primeras horas de este lunes en el barrio porteño de Balvanera, donde un hombre de 55 años perdió la vida tras ser atropellado por un colectivo. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Pasteur y Viamonte, una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Al arribar al lugar, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) constató que el peatón ya no presentaba signos vitales. Según informaron fuentes oficiales, la víctima falleció como consecuencia de “lesiones incompatibles con la vida”, producto del violento impacto.

Efectivos de la Policía de la Ciudad acordonaron la zona para permitir el trabajo de la Policía Científica, que llevó adelante los peritajes correspondientes con el objetivo de establecer la mecánica exacta del accidente. Asimismo, las autoridades trabajan para identificar formalmente a la víctima.

“Personal de la Comisaría Vecinal 3 C de la Policía de la Ciudad concurrió al lugar, donde fue convocado el SAME, que confirmó el fallecimiento del peatón, de 55 años”, indicaron fuentes policiales. Además, precisaron que el colectivo involucrado circulaba sin pasajeros al momento del siniestro.