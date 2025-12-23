Misterio en Bariloche: buscan a hombre desaparecido hace un mes mientras hacía trekking

La ciudad de Bariloche se encuentra en alerta ante la desaparición de Lucas Adrián Álvarez, de 39 años, quien fue visto por última vez el 21 de noviembre mientras hacía trekking en la zona de Pampa Linda, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La familia del hombre radicó la denuncia recién el 17 de diciembre, lo que activó un operativo de búsqueda intensivo.

Investigación: rastreos fílmicos Cámaras de seguridad del Parque Nacional Nahuel Huapi confirmaron que Álvarez ingresó alrededor de las 17:30 al Centro de Informes de Mascardi para realizar la excursión. Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial, el operativo se concentró en el área sur del parque, particularmente en el cerro Tronador.

El hombre fue visto en las imágenes de ingreso con remera verde, pantalón azul y mochila grande. Es de contextura delgada, mide 1,72 metros, tiene tez blanca, ojos marrones, pelo muy corto y posee tatuajes en ambos brazos y en la pierna izquierda. En otras imágenes, Álvarez fue visto haciendo dedo en la zona, según precisaron las autoridades.

Durante la jornada de este lunes se desplegaron equipos de drones y personal por tierra para intensificar la búsqueda. También se trabajó en la zona de la Comarca Andina tras un aviso al 911, aunque el foco principal continúa siendo Pampa Linda.

Las autoridades solicitan a la comunidad, turistas y prestadores de servicios que brinden cualquier información sobre posibles avistamientos o transporte de Álvarez. Los datos pueden comunicarse de inmediato al 911 RN Emergencias, a la unidad policial más cercana o al teléfono de la Fiscalía en turno: 0294 4934681.