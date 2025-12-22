Tragedia en Bariloche: dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco

Producto del accidente, el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado a un hospital local.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón.

Un trágico accidente tuvo lugar en la ciudad de Bariloche, donde dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco. Como consecuencia del siniestro, el conductor del vehículo resultó herido y fue trasladado al hospital. Se desconocen las causas del accidente.

El terrible hecho ocurrió el viernes pasado por la noche, sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche. Allí, un Renault 9 de color blanco cayó al vacío tras perder el control en una curva.

Según trascendió, las víctimas fatales fueron un hombre de 76 años y una mujer de 77, ambos vecinos del barrio El Maitén. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 81 años, fue rescatado con vida.

Se trata también de un vecino del barrio El Maitén, quien debido a las heridas que presentaba fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde se encuentra internado.