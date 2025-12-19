Alarma en Bariloche: un incendio forestal se propagó cerca de un sanatorio y lo evacuaron

El fuego comenzó en la ladera del cerro Runge y se extendió a las cercanía del Sanatorio San Carlos.

Un incendio se desarrolló cerca del Sanatorio San Carlos, en la ciudad rionegrina de Bariloche, y Bomberos Voluntarios del Cuartel Centro trabajaron para apagar las llamas.

El foco ígneo comenzó este mediodía a pocas cuadras del nosocomio que se ubica en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, donde personal del Servicio Provincial de Lucha contra los Incendios Forestales (SPLIF) y los vecinos de la zona colaboraron con baldes de agua para calmar la situación, según constató la Agencia Noticias Argentinas con información de medios locales.

El tránsito se vio interrumpido de manera provisoria mientras las autoridades realizaron el operativo de emergencia.

El subjefe del SPLIF Bariloche, Nelson Leal, indicó que el incendio se inició “en la ladera del Cerro Runge, justo detrás del sanatorio”. “Avanza rápido por la pendiente y la densa vegetación”.