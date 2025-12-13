Así se ve la casa y los paisajes que Hernán Drago eligió por encima de la televisión: se mudará a Bariloche

El reconocido modelo Hernán Drago reveló que dejará la televisión para un gran cambio en su vida, así se ve desde Bariloche.

Una de las figuras más carismáticas y atractivas del espectáculo argentino está planeando un drástico cambio de vida. Hernán Drago, quien se consolidó como modelo y panelista en ciclos como Cortá por Lozano, sueña con dejar los estudios de televisión en los próximos años para mudarse a su residencia en Bariloche.

El paraíso que será la vida de Drago en Bariloche A través de sus redes sociales, el influencer suele compartir postales de su propiedad en la Patagonia, un lugar donde predominan las vistas espectaculares del lago y un silencio reconfortante. El hogar de Drago fue construido hace años y se destaca por su estructura rústica, donde la madera es el material predominante tanto en el exterior como en el interior.

hernan drago bariloche (4) La casa donde vivirá Hernán Drago en Bariloche. Archivo MDZ hernan drago bariloche (2) El modelo elige la tranquilidad del Sur. Instagram - Archivo MDZ El panelista, además de ser un amante de contemplar el aire puro, tiene una fuerte conexión con la pesca, una actividad que desarrolla con gran conocimiento cada temporada en la región de Bariloche. En su futuro hogar, el mate será el infaltable compañero para sentarse a la orilla del lago, disfrutar de los vastos espacios naturales y dedicarse a la lectura, marcando un claro contraste con el ritmo frenético de la farándula porteña.

hernan drago bariloche (1) Ya ha visitado varias veces el Sur. Archivo MDZ El adiós a los medios de Hernán Drago En una reciente entrevista con la revista Pronto, Drago detalló que la decisión de abandonar su carrera profesional para buscar la quietud en medio de la naturaleza está avanzada. Incluso, ya fue dialogada con sus hijos, Luka, de 23 años, y su hija menor, de 20.