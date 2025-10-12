Hernán Drago está separado de su pareja: "Necesito volver a foja cero"

El conductor confirmó, en una entrevista con A la tarde, su angustiosa separación con la modelo, en medio de un periodo personal lleno de desafíos y duelos.

Luego de un sendero recorrido juntos que se aproximaba a los cuatro años, el reconocido modelo y presentador de televisión, Hernán Drago, y su compañera sentimental, María Belén Palenzuela, han optado por desandar sus pasos y tomar diferentes rumbos. La novedad, que sacude al mundo del espectáculo, fue ratificada por el propio artista en una conversación exclusiva con el programa A la Tarde (América TV).

El célebre ex-participante de Bienvenidos a bordo (El Trece) se mostró cauto al referirse al quiebre de su noviazgo y prefirió suavizar la terminología empleada: "No sé si la palabra es separar, nos hemos distanciado. No me gustaría titular que estoy separado", aclaró Drago, con la intención de mermar la efervescencia del anuncio. Consultado sobre la posibilidad de retomar el romance en el futuro, el modelo optó por una postura reservada: "Nunca se sabe, es muy pronto para decir eso". Sin embargo, admitió que la diferencia de intereses y planes futuros fue un elemento determinante, reconociendo que "son edades y proyectos distintos".

M Belén Palenzuela La modelo y Hernán Drago decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Foto: Instagram @mbelenpalenzuela Más allá de la separación, el conductor resaltó que el lazo que los unió siempre estuvo enmarcado por el afecto y la consideración. "Fueron casi cuatro años hermosos. Ella siempre va a estar en un lugar especial de mi corazón", confesó con evidente aprecio. Drago ahondó en el último tramo de este año, describiéndolo como una etapa particularmente amarga a nivel íntimo. La acumulación de pérdidas recientes lo llevó a un estado de profunda introspección que lo llevó a tomar su determinación.

Los detalles de la separación de Hernán Drago Hernán Drago habló de su separación de María Belén Palenzuela. Video: A la tarde (América TV) El modelo padece el peso de varios sucesos luctuosos, detallando con aflicción la seguidilla de duelos: "Hace un mes falleció mi papá, también mi madrina este año y mi perrito de toda la vida". A esta lista de partidas se sumó, según él, la conmoción por el deceso de la histórica boxeadora Locomotora Oliveras. Drago lo resumió como "un año muy duro, difícil y cargado de cosas". Esta saturación emocional lo llevó a una necesidad imperiosa de reclusión y soledad, siguiendo la máxima de que para poder estar junto a alguien, uno primero debe estar bien consigo mismo: "Desde ahí, necesito estar solo. Es el famoso dicho de que uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien uno", reflexionó con notable franqueza.