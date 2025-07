Hernán Drago se enteró en vivo de la muerte de Alejandra Locomotora Oliveras y la reacción conmovió a todos: "No me lo esperaba"

Alejandra Locomotora Oliveras era una persona muy querida en el ambito de la televisión. La deportista cosechó muchos amigos y uno de ellos fue Hernán Drago quien no pudo ocultar su tristeza luego de que se confirmó el fallecimiento.

Sol Pérez, realizó el anunció y tomó completamente por sorpresa a Hernán quien rápidamente rompió en llanto: "Falleció laLocomotora Oliveras, es impacante porque es una mujer luchadora siempre con esos mensajes motivacionales". En ese instante, el modelo se llevó las mano a la cara y expresó: "No lo puedo creer, fuimos compañeros... No me lo esperaba".