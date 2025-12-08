Hernán Drago confirmó que se aleja de los medios de comunicación y emprenderá un cambio radical

Hernán Drago sorprendió al anunciar que ya tiene fecha para decir adiós a la televisión y comenzar una nueva etapa lejos de la ciudad. En una charla con Pronto, el modelo y panelista de Cortá por Lozano reveló que decidió priorizar su bienestar y planear su vida definitiva en Bariloche , donde ya tiene su lugar en el mundo.

Después de más de dos décadas de trabajo ininterrumpido en los medios de comunicación , el modelo siente que llegó el momento de pensar en él y en el tipo de vida que quiere disfrutar en el futuro.

"Me voy a ir a Bariloche a vivir. Ya lo hablé hace 20 días con mi hija, que es la menor, que tiene 20 años, y mi hijo Luka tiene 23. Les pregunté: '¿Cuándo sería normal para ustedes que el padre se vaya ya a descansar como se lo merece?'. Lo digo con orgullo y justa causa, porque nadie me ha regalado nada. Y ojalá se lo merezca todo el mundo; no quiero tampoco sonar soberbio en esto", contó el conductor sobre el diálogo que mantuvo con sus hijos.

La respuesta de ellos fue clave para terminar de tomar la decisión. "Lola me dijo: 'Cuando termine la facultad, dentro de tres años'. O sea que a los 53 o 54 años, como mucho, me voy a ir a vivir a mi casa del sur y a disfrutar de mi vida. Serán mis últimos 15, 18, 20 o 25 años de plenitud. No me quiero ir a los 70, ya no pudiendo autoabastecerme. Lo tengo en claro hace 32 años y trabajo para eso hace 32 años", aseguró Hernán, con la claridad de quien hace tiempo viene trazando su plan perfecto.

Drago ya tiene su hogar listo en Bariloche y viaja con frecuencia cada vez que las obligaciones laborales se lo permiten. Disfruta del paisaje sureño y de una de sus grandes pasiones: la pesca.

"En Bariloche tengo una casa, la tengo libre para cuando quiero ir. Suelo irme una vez por mes, en la medida que puedo. A veces me voy cinco o seis días, a veces tres. Y pesco, que es una de mis grandes pasiones. Estuve hace unos pocos días porque soy fanático de la pesca con mosca: la temporada de la pesca con mosca abre el primero de noviembre, así es que estuve allá del 30 de octubre al 4 de noviembre", detalló el modelo.

Hernán Drago Foto: Instagram Drago dio detalles de la importante decisión que tomó. Instagram

El compromiso con su trabajo también fue determinante a la hora de organizar sus escapadas: "Este año no pude ir tanto en cantidad de días por los programas que demandan su tiempo y soy un tipo responsable. Pero, ojo, que mi negociación con la productora que me tiene contratado para los dos programas, pasó un poco por ahí".

Incluso, puso una condición especial antes de renovar contrato con la productora Kuarzo: "Antes de firmar nada y de hablar económicamente, les dije: 'Miren que yo necesito unos días en el sur porque me hace bien. No puedo estar seis meses en el asfalto. Soy un tipo de naturaleza, me hace bien y necesito escaparme al sur'. Me respondieron que sí, que en la medida de lo posible, cuente con eso".