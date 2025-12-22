Quiénes eran los jubilados que murieron tras caer con el auto por un barranco

Se trata de una pareja de jubilados con residencia en El Maitén, Bariloche. Ambos fallecieron en el acto.

Un trágico episodio mantiene vilo a la ciudad de Bariloche. El viernes pasado, dos jubilados murieron tras caer con el auto por un barranco. El conductor del auto fue rescatado con vida. En estos momentos, se encuentra internado en el Hospital Ramón Carrillo.

Quiénes eran los jubilados que perdieron la vida Se trata de José Leonardo Huenchual (76) y Norma Elena Cavero Negron (77), ambos con residencia en El Maitén, Bariloche. Según trascendió, la pareja había contratado un servicio de traslado y regresaba a Bariloche desde Pilcaniyeu.

Cómo fue el siniestro fatal El viernes pasado por la noche, cerca de las 20 horas, sobre la Ruta Nacional 23 en el sector de Estancia San Ramón, a unos 27 kilómetros de San Carlos de Bariloche, el auto Renault 9 de color blanco en el que viajaba la pareja cayó al vacío tras perder el control en una curva.

La pareja de jubilados falleció en el acto. Por otro lado, el conductor del auto, un hombre de 81 años, fue rescatado con vida. Se trata también de un vecino del barrio El Maitén, quien debido a las heridas que presentaba fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo, donde se encuentra internado.