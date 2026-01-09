A 2 meses de la muerte de una nena en un club, denuncian que la causa está paralizada

Se cumplieron dos meses de la tragedia que golpeó a la localidad de San Genaro, provincia de Santa Fe , a comienzos de noviembre. Renata Coria, una nena de apenas 2 años, falleció luego de ser aplastada por una reja corrediza que se desplomó dentro del Club Sportivo Rivadavia, donde se encontraba junto a su familia.

El episodio ocurrió la noche del sábado 8 de noviembre, cuando la familia celebraba el cumpleaños de la madre de la nena en el bar del club, conocido como Mac Pato. Según relató su padre, Leandro Coria, en un momento la madre se apartó brevemente para buscar a otro de sus hijos, que jugaba afuera. Renata salió detrás y, al intentar pasar, la reja del portón —que no estaba correctamente sujeta— cayó sobre ella.

El padre tomó a la niña en brazos y corrió hasta el hospital, a pocos metros del lugar, pero Renata ingresó sin signos vitales y no pudo ser reanimada. Tras el hecho, el club cerró sus puertas durante 72 horas en señal de duelo, aunque luego retomó la actividad habitual.

La causa judicial fue caratulada como homicidio culposo y está en manos del fiscal Julio Lema. Sin embargo, a dos meses de la muerte, la familia denuncia que la investigación no registra avances significativos. “Está todo estancado”, expresó Leandro al diario Clarín, al advertir que no obtuvieron respuesta a los pedidos de documentación sobre la habilitación del club ni sobre el mantenimiento del portón.

Los abogados de la familia solicitaron informes sobre quiénes eran los responsables del cuidado de la reja y cómo funcionaba la portería ese día, además de requerir a la Municipalidad los permisos correspondientes del predio. Según indican, ninguna de esas presentaciones fue respondida en tiempo y forma.

De acuerdo a los peritajes realizados tras la tragedia, el portón no estaba correctamente colocado en el riel, presentaba ruedas oxidadas, rieles en mal estado y carecía de topes de seguridad, lo que habría facilitado el desprendimiento.

La familia insiste en que su prioridad es el avance de la causa penal para determinar responsabilidades y evitar que un hecho similar vuelva a ocurrir, más allá de accionar por vía civil. En esa línea, exigen que se reactiven los dos caminos en la Fiscalía de Coronda.

También reclaman que el club permanezca cerrado hasta que se esclarezca lo sucedido. Desde la institución deportiva, hasta el momento, no hubo respuestas públicas a los pedidos de consulta.