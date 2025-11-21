Violento tiroteo en Tucumán: una nena de 7 años quedó al borde de la muerte

Una nena de 7 años continúa internada en estado crítico en un hospital de Tucumán luego de recibir un disparo en la cabeza mientras jugaba en el patio de su casa, cuando al menos cuatro hombres protagonizaron un tiroteo contra el frente de la vivienda y escaparon rápidamente.

El violento episodio ocurrió el jueves alrededor de las 16:30 en una casa de barrio San Cayetano de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Según relataron testigos, el atacante abrió fuego hacia el interior del domicilio mientras sus acompañantes gritaban e insultaban.

Uno de los proyectiles atravesó la frente de la nena , que fue llevada de urgencia a una policlínica y luego trasladada al Hospital de Niños, donde permanece en terapia intensiva.

En paralelo a la lucha de la pequeña por sobrevivir, la Policía avanzó con varias detenciones. Este viernes, el comisario Vicente Valles, jefe de la Comisaría Sexta, confirmó que dos hombres fueron aprehendidos.

Las capturas se concretaron luego de que familiares de la niña aportaran descripciones precisas de los sospechosos. Personal de la Comisaría Cuarta los localizó e intentó detenerlos, pero ambos trataron de huir y, al momento del traslado, allegados a los demorados se enfrentaron con los efectivos para impedirlo. “Las dos personas estarían directamente vinculadas al hecho”, aseguró el jefe policial.

Las autoridades confirmaron además que los detenidos —un mayor de edad y un adolescente— tienen antecedentes policiales. “Los testimonios de parientes y vecinos coinciden en que estas personas estuvieron en la escena del ataque”, remarcó el jefe policial.

Mientras tanto, otros dos implicados ya fueron identificados y están siendo buscados por la División Homicidios, el Departamento D2 y personal de la Comisaría Cuarta.

Aún se desconocen las circunstancias en las que la niña fue baleada, y los investigadores trabajan para reconstruir el episodio. La Policía informó que continúan los operativos para dar con el presunto tirador, señalado por testigos y ya identificado.