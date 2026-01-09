Feria judicial en Mendoza: cómo funciona el Ministerio Público Fiscal en enero y dónde hacer denuncias

El Ministerio Público Fiscal ( MPF ) mantiene activos los servicios en todas sus áreas y dependencias durante la feria judicial de Enero , que se extiende del 1 al 31 del corriente mes, con el objetivo de garantizar el acceso de la población mendocina a la Justicia Penal en todo el territorio provincial.

De acuerdo con la información oficial, tanto las Jefaturas Fiscales como las Unidades Fiscales y demás áreas que dependen del MPF funcionan con normalidad, bajo un cronograma previamente establecido que permite sostener la atención y la tramitación de causas durante todo el mes.

Desde el Poder Judicial explicaron a través de su sitio oficial que existen cuatro vías habilitadas para radicar denuncias , tanto presenciales como virtuales:

En todos los casos que revistan carácter urgente , se recomienda comunicarse de manera inmediata a la línea de emergencias 911 .

Chatbot LEXA: mediante WhatsApp al 2615790203 , una herramienta disponible las 24 horas, los 365 días del año , que guía al usuario para radicar la denuncia.

Denuncia online: ingresando al sitio oficial del MPF , desde celular, tablet o computadora, seleccionando la temática correspondiente al hecho denunciado.

Centros de Denuncias Web (CEDEW): a través de tótems ubicados en puntos estratégicos y de fácil acceso.

De forma presencial: en las Unidades Fiscales, todos los días, en el horario de 7 a 23 .

Por resolución, en la Primera Circunscripción Judicial , los asuntos de la Procuración General serán atendidos por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé , entre el 1 y el 31 de enero, con Andrea Chaves a cargo de la Coordinación General.

Los centros de denuncias web, una alternativa para radicar denuncias penales.

En cuanto a la Fiscalía Adjunta en lo Penal, la atención estará a cargo de:

María Paula Quiroga: del 1 al 16 de enero.

Alejandro Iturbide: del 17 al 24 de enero.

Darío Tagua: del 25 al 31 de enero.

Para la Fiscalía Adjunta en lo Civil, los responsables serán:

María Cecilia Aymerich: del 1 al 9 de enero.

Sebastián Guillermo Soneira: del 10 al 31 de enero.

La Fiscalía de Cámara Civil y Unidad Fiscal Civil tendrá la siguiente cobertura:

Silvina Scokin: del 1 al 8 de enero.

María Cecilia Aymerich: del 9 al 15 de enero.

Víctor Hugo Babolene: del 16 al 22 de enero.

Esteban Garcés: del 23 al 31 de enero.

En tanto, las Jefaturas Fiscales quedarán a cargo de:

Fernando Guzzo: del 1 al 10 de enero.

Sebastián Capizzi: del 11 al 14 de enero.

María Paula Quiroga: del 15 al 16 de enero.

Alejandro Iturbide: del 17 al 18 de enero.

Laura Rousselle: del 19 al 31 de enero.

En detalle: las dependencias que sigue funcionando

Durante la feria judicial, todas las Unidades Fiscales, el Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la Dirección de Informática continúan prestando servicios de manera habitual.

También permanecen activas áreas clave como la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF), la Unidad de Expedición y Recepción de Antecedentes Penales (UER), la Dirección de Infraestructura y los equipos profesionales interdisciplinarios, que trabajan con rotación de personal.

Horarios de atención en enero

De acuerdo a la resolución vigente, del 1 al 31 de enero:

Unidades Fiscales Especializadas y Departamentales: atención presencial de 07:30 a 13:30 .

Organismos Auxiliares, Dependencias de Apoyo y Áreas Administrativas: atención presencial de 07:30 a 13:30 .

Oficinas Fiscales: atención presencial de 07:00 a 23:00, con turnos organizados por la Coordinación General del MPF y las delegaciones correspondientes.

Además, el personal técnico y administrativo de las Oficinas Fiscales trabaja en turnos de siete horas, distribuidos entre la mañana y la tarde, de modo que todas las franjas horarias queden cubiertas. De esta manera, el MPF garantiza la continuidad del servicio de Justicia Penal en Mendoza durante toda la feria judicial de enero.