Feria judicial en Mendoza: cómo funciona el Ministerio Público Fiscal en enero y dónde hacer denuncias
Durante todo enero, el Ministerio Público Fiscal mantiene la atención en todo Mendoza. Qué dependencias siguen activas y las vías para denunciar delitos.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) mantiene activos los servicios en todas sus áreas y dependencias durante la feria judicial de Enero, que se extiende del 1 al 31 del corriente mes, con el objetivo de garantizar el acceso de la población mendocina a la Justicia Penal en todo el territorio provincial.
De acuerdo con la información oficial, tanto las Jefaturas Fiscales como las Unidades Fiscales y demás áreas que dependen del MPF funcionan con normalidad, bajo un cronograma previamente establecido que permite sostener la atención y la tramitación de causas durante todo el mes.
Cómo denunciar delitos durante la feria judicial
Desde el Poder Judicial explicaron a través de su sitio oficial que existen cuatro vías habilitadas para radicar denuncias, tanto presenciales como virtuales:
De forma presencial: en las Unidades Fiscales, todos los días, en el horario de 7 a 23.
Centros de Denuncias Web (CEDEW): a través de tótems ubicados en puntos estratégicos y de fácil acceso.
Denuncia online: ingresando al sitio oficial del MPF, desde celular, tablet o computadora, seleccionando la temática correspondiente al hecho denunciado.
Chatbot LEXA: mediante WhatsApp al 2615790203, una herramienta disponible las 24 horas, los 365 días del año, que guía al usuario para radicar la denuncia.
En todos los casos que revistan carácter urgente, se recomienda comunicarse de manera inmediata a la línea de emergencias 911.
Autoridades y cronograma durante enero
Por resolución, en la Primera Circunscripción Judicial, los asuntos de la Procuración General serán atendidos por el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia, Alejandro Gullé, entre el 1 y el 31 de enero, con Andrea Chaves a cargo de la Coordinación General.
En cuanto a la Fiscalía Adjunta en lo Penal, la atención estará a cargo de:
-
María Paula Quiroga: del 1 al 16 de enero.
Alejandro Iturbide: del 17 al 24 de enero.
Darío Tagua: del 25 al 31 de enero.
Para la Fiscalía Adjunta en lo Civil, los responsables serán:
-
María Cecilia Aymerich: del 1 al 9 de enero.
Sebastián Guillermo Soneira: del 10 al 31 de enero.
La Fiscalía de Cámara Civil y Unidad Fiscal Civil tendrá la siguiente cobertura:
-
Silvina Scokin: del 1 al 8 de enero.
María Cecilia Aymerich: del 9 al 15 de enero.
Víctor Hugo Babolene: del 16 al 22 de enero.
Esteban Garcés: del 23 al 31 de enero.
En tanto, las Jefaturas Fiscales quedarán a cargo de:
-
Fernando Guzzo: del 1 al 10 de enero.
Sebastián Capizzi: del 11 al 14 de enero.
María Paula Quiroga: del 15 al 16 de enero.
Alejandro Iturbide: del 17 al 18 de enero.
Laura Rousselle: del 19 al 31 de enero.
En detalle: las dependencias que sigue funcionando
Durante la feria judicial, todas las Unidades Fiscales, el Cuerpo Médico Forense y Criminalístico, el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas y la Dirección de Informática continúan prestando servicios de manera habitual.
También permanecen activas áreas clave como la Unidad de Apoyo para la Investigación Fiscal (UDAPIF), la Unidad de Expedición y Recepción de Antecedentes Penales (UER), la Dirección de Infraestructura y los equipos profesionales interdisciplinarios, que trabajan con rotación de personal.
Horarios de atención en enero
De acuerdo a la resolución vigente, del 1 al 31 de enero:
-
Unidades Fiscales Especializadas y Departamentales: atención presencial de 07:30 a 13:30.
Organismos Auxiliares, Dependencias de Apoyo y Áreas Administrativas: atención presencial de 07:30 a 13:30.
Oficinas Fiscales: atención presencial de 07:00 a 23:00, con turnos organizados por la Coordinación General del MPF y las delegaciones correspondientes.
Además, el personal técnico y administrativo de las Oficinas Fiscales trabaja en turnos de siete horas, distribuidos entre la mañana y la tarde, de modo que todas las franjas horarias queden cubiertas. De esta manera, el MPF garantiza la continuidad del servicio de Justicia Penal en Mendoza durante toda la feria judicial de enero.