De película: robaron un auto, volcaron, escaparon de la Policía y el video es brutal

Una de las cámaras de seguridad de la zona registró la insólita secuencia. Los ladrones están prófugos.

La causa se encuentra a cargo de la UFI N°1 de Morón.

Un insólito episodio tuvo lugar en la localidad bonaerense de Morón, donde dos delincuentes se robaron un auto, se tirotearon con la Policía y volcaron. Sin embargo, los ladrones lograron escapar de los efectivos y por el momento, se encuentran prófugos.

El hecho ocurrió el jueves por la tarde, a las 15 horas. Todo comenzó cuando los ladrones robaron un auto Toyota Etios blanco en la calle Godoy Patricia. Los efectivos comenzaron una persecución que se extendió hasta el cruce de las arterias Yrigoyen y Álvarez Thomas.

Allí, chocaron contra una camioneta Ford EcoSport, pero como se trató de un accidente menor continuaron con su huida. En uno de los videos que se viralizó se observa el momento en el que dieron marcha atrás e impactaron contra un poste de luz.

Producto del impacto, el vehículo volcó. Sin embargo, los delincuentes lograron escapar con el Toyota Etios, el cual fue hallado horas después en el cruce de las calles Sulivan y Heritier, sin ocupantes.