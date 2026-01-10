Tiene prisión domiciliaria y entró a robar a una casa con la tobillera electrónica

El preso cuenta con un extenso prontuario. Le robó al vecino dos pares de zapatillas y todo quedó filmado por una cámara de seguridad.

Parece ser incorregible, El protagonista de esta historia viral es un hombre con prisión domiciliaria y tobillera electrónica que entró a la casa de su vecino a robarle dos pares de zapatillas, Todo quedó filmado a través de la cámara de seguridad y ocurrió en la localidad bonaerense de Balcarce.

Ocurrió este lunes poco después de las 19:30 hs. En las imágenes se lo ve al intruso ingresar con todo sigilo a la casa de su vecino sobre la calle 14, entre las 103 y 105. Incluso, el ladrón ya es conocido por sus fechorías en el pueblo que le valieron el arresto domiciliario, por lo cual este último robo parece no haber sorprendido a nadie.

Robó con tobillera Robó con tobillera En el último incidente, el hombre ingresó con cautela entre las densas plantas del jardín, se adentró por la cocina, que permanecía abierta de par en par, como es común en las zonas tranquilas. Apenas echó un vistazo al interior de la habitación y rápidamente encontró su objetivo: dos pares de zapatillas que estaban al alcance de la mano.