Cuánto cobra un chofer de colectivo en septiembre de 2026 con el nuevo aumento

El sueldo de los choferes de colectivos del AMBA vuelve a actualizarse en septiembre, con la aplicación del tercer tramo del acuerdo paritario firmado por la UTA y las cámaras empresarias. El básico conformado inicial quedó por encima de los $1.700.000, a lo que se suman viáticos y una gratificación extraordinaria.

Desde septiembre, el básico conformado inicial de los colectiveros quedó establecido en $1.707.175,88. A este importe se suman los viáticos por los días efectivamente trabajados y la gratificación extraordinaria prevista en el acuerdo.

En septiembre los choferes de colectivo del AMBA tienen un nuevo aumento.

Para un trabajador con 24 jornadas laborales, la remuneración de referencia queda conformada de la siguiente manera:

El monto final puede variar según la antigüedad, los días trabajados y otros conceptos que correspondan a cada empleado.

El básico conformado de septiembre incluye distintos conceptos establecidos en la escala salarial:

Básico: $1.212.094,82.

Premio por asistencia: $341.435,16.

Atención SUBE: $153.645,82.

Antigüedad básica: $25.607,64 por año.

Este último concepto depende de los años de servicio de cada trabajador, por lo que puede modificar el sueldo final.

Cuánto cobran de viáticos en septiembre

El acuerdo también actualizó los viáticos de manera progresiva. Para septiembre, el valor quedó fijado en $22.000 por cada día efectivamente trabajado.

Con 24 jornadas laborales, este concepto representa $528.000 durante el mes. En julio había sido de $20.000 diarios y en agosto subió a $21.000.

Cómo se paga la gratificación extraordinaria

Los trabajadores alcanzados por el acuerdo reciben una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, siempre que tuvieran contrato vigente al 31 de julio de 2026.

El pago se dividió en tres cuotas: $50.000 el 18 de agosto, $60.000 el 15 de septiembre y otros $60.000 el 15 de octubre.

Por lo tanto, en septiembre corresponde la segunda cuota, de $60.000.

A quiénes alcanza el aumento

La actualización salarial corresponde a los conductores de colectivos de corta y media distancia del AMBA comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 460/73.

El acuerdo fue firmado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA.