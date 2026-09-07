Morosidad: el Banco Nación anunció una nueva baja en las tasas para refinanciar deudas

El Banco Nación confirmó una nueva baja en las tasas en medio de un contexto de morosidad récord. Los detalles del nuevo anuncio.

El Banco Nación anunció la baja, a partir de hoy, de la tasa para refinanciar deudas del 35% al 29%, lo que implica una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica. La entidad difundió un comunicado oficial al respecto para brindar más detalles.

"De esta manera, por $10 millones a 60 meses, la cuota estimada se reduce de $ 354.900 a $ 317.400, es decir, unos $ 37.500 menos por mes (una disminución del 10,6%) y una rebaja de $ 2,25 millones nominales en todo el plazo", explicaron desde el Banco Nación.

Los anuncios del Banco Nación por la morosidad Cabe destacar que, durante 2026, el BNA lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $ 503,3 mil millones.

En lo que representa una respuesta concreta para familias que atraviesan dificultades, la entidad ofrece cuatro soluciones concretas: