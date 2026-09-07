Morosidad: el Banco Nación anunció una nueva baja en las tasas para refinanciar deudas
El Banco Nación confirmó una nueva baja en las tasas en medio de un contexto de morosidad récord. Los detalles del nuevo anuncio.
El Banco Nación anunció la baja, a partir de hoy, de la tasa para refinanciar deudas del 35% al 29%, lo que implica una cuota menor y mayor margen para que los clientes logren su sustentabilidad económica. La entidad difundió un comunicado oficial al respecto para brindar más detalles.
"De esta manera, por $10 millones a 60 meses, la cuota estimada se reduce de $ 354.900 a $ 317.400, es decir, unos $ 37.500 menos por mes (una disminución del 10,6%) y una rebaja de $ 2,25 millones nominales en todo el plazo", explicaron desde el Banco Nación.
Los anuncios del Banco Nación por la morosidad
Cabe destacar que, durante 2026, el BNA lleva refinanciadas 109.507 operaciones, correspondientes a 95.626 usuarios, por un monto total de $ 503,3 mil millones.
En lo que representa una respuesta concreta para familias que atraviesan dificultades, la entidad ofrece cuatro soluciones concretas:
- Deudas dentro del BNA: la propuesta permite consolidarlas en tasa fija en pesos o UVA. En UVA contempla una tasa nominal anual del 10% para quienes cobran sus haberes en el Banco, y del 15% para el resto, más el ajuste por inflación.
- Deudas del BNA y de otros Bancos: la línea las reúne en una financiación UVA. Para aquellos que perciben su sueldo en la entidad, la tasa nominal anual es del 12%, más el ajuste por inflación.
- Tarjeta con atraso reciente: entre 1 y 85 días: se puede refinanciar en pesos hasta $ 30 millones, de 24 a 60 meses. Desde hoy, la tasa nominal anual baja del 35% al 29%.
- Mora ya instalada: el BNA permite cancelar o reprogramar deudas personales y comerciales, con plazos de hasta 120 meses. Ofrece tasas preferenciales y premios por cumplir.