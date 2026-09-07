Banco Nación lanzó créditos UVA para comprar autos: hasta $100 millones

Comprar un auto mediante un crédito tendrá desde este lunes una nueva alternativa. El Banco Nación incorporó una modalidad ajustada por UVA a su programa “+Autos con BNA”, destinada a financiar automóviles, pick ups y utilitarios nuevos o usados, con condiciones diferentes según el vínculo de cada solicitante con la entidad.

La propuesta permite cubrir hasta el 100% del valor de venta de la unidad, incluido el IVA, con un límite de $100 millones por persona. No contempla los gastos de patentamiento y se otorga a sola firma, sin garantía prendaria. Podrán solicitarla personas que ya sean clientes del banco y también quienes todavía no operen con la institución, siempre que superen la evaluación crediticia correspondiente. La información fue confirmada por el comunicado oficial del Banco Nación .

La financiación alcanza a vehículos 0 km y usados de hasta diez años de antigüedad, tanto nacionales como importados. El plazo podrá elegirse entre 12 y 60 meses. Para quienes cobran sus haberes o prestaciones previsionales en el Banco Nación, la tasa será UVA más 19% nominal anual. La cartera abierta tendrá una tasa de UVA más 25% nominal anual.

A diferencia de un préstamo tradicional en pesos, el capital expresado en UVA se actualiza mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, conocido como CER, según establece el Banco Central .

La línea tradicional seguirá disponible en pesos y tendrá un plazo máximo de 72 meses. Su tasa nominal anual fija será del 36% para clientes que acrediten haberes o cobren jubilaciones y pensiones en el BNA, mientras que ascenderá al 46% para el resto de los usuarios. En esta modalidad, la relación entre la cuota y los ingresos podrá alcanzar el 35% para la cartera de haberes y previsional, y el 30% para quienes no estén incluidos en esos segmentos. En los créditos UVA, ese límite será del 25% de los ingresos netos.

El banco difundió una comparación orientativa para un préstamo de $10 millones a 60 meses. Quienes cobren sus ingresos en la entidad tendrían una primera cuota estimada de $292.656 en UVA, frente a $424.330 bajo la opción en pesos. Para los demás solicitantes, el pago inicial sería de aproximadamente $343.333 con el mecanismo indexado y de $508.664 mediante la alternativa de tasa fija. La diferencia inicial responde a las características de cada sistema, pero no implica que los pagos posteriores mantengan esa misma relación.

Dónde se solicita y qué ocurre con las cuotas

El trámite podrá iniciarse en más de 1.400 concesionarios adheridos, distribuidos en unos 1.800 puntos de venta. El vendedor carga los datos personales y la información del vehículo, mientras que el solicitante completa desde su celular la validación de identidad y la aceptación de las condiciones. Solo es necesario presentar el DNI y no hace falta concurrir a una sucursal. Quienes todavía no sean clientes deberán abrir una cuenta y descargar la aplicación BNA+ para completar la operación, según las condiciones de “+Autos con BNA”.

La modalidad UVA incluye una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita una opción de tope vinculada con el Coeficiente de Variación Salarial. Este mecanismo busca limitar el impacto cuando la cuota ajustada por UVA se distancia de la evolución de los salarios, bajo las condiciones previstas en el contrato. Los montos informados corresponden únicamente a la primera cuota y son estimativos: el resultado definitivo dependerá del análisis crediticio, de las tasas vigentes al contratar y, en los préstamos indexados, de la evolución del CER durante todo el período.