El dólar volvió a subir en la apertura de la semana: a cuánto cerró

El dólar mayorista dio un salto, pero el minorista se quedó en calma. Las cotizaciones de este lunes.

En un arranque de una nueva semana marcado por los anuncios de los nuevos créditos del Banco Nación para comprar 0km y también de las reacciones de esa misma entidad al bajar las tasas para financiar deudas en un contexto de morosidad récord, el dólar tuvo sus pequeñas reacciones este lunes.

En concreto, el dólar mayorista abrió la jornada con un salto de $4 dejando al tipo de cambio oficial en $1512,50 este lunes. Así, volvió a subir después de una semana en la que había permanecido en calma.

Por su parte, el dólar minorista que se vende al público en el Banco Nación cerró este lunes a $1480 para la compra y $1530 para la venta manteniéndose igual que en el cierre del pasado viernes sin ninguna variación al respecto.

La rueda cambiaria de este lunes quedó condicionada en algunas operaciones por el feriado en Estados Unidos.

El dólar blue subió Este lunes, el dólar blue volvió a recuperarse con una suba de $5 o 0,33% en promedio al cerrar a $1525 para la compra y $1545 para la venta.