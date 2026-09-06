Tasas, dólar y commodities: las claves para septiembre

Después de semanas marcadas por la falta de liquidez y la volatilidad de tasas , el mercado empieza a mostrar un escenario diferente. Analizamos qué está cambiando en renta fija y por qué también estamos mirando de cerca a los commodities agrícolas.

Vuelve el atractivo por la tasa en pesos. La última licitación del Tesoro tuvo un roll over cercano al 96%, evitando absorber pesos de más y dejando algo de liquidez en el mercado. Al mismo tiempo, las estimaciones privadas de inflación para agosto comenzaron a ubicarse incluso por debajo del REM.

En este escenario, las Lecaps vuelven a mostrar rendimientos interesantes, con tasas cercanas al 30% y la posibilidad de capturar además una eventual compresión de tasas.

¿Por qué importa? Con mayor liquidez y una inflación que podría desacelerarse, vuelve a aparecer espacio para estrategias de carry trade y para buscar rendimiento real positivo en pesos .

La última licitación del Tesoro tuvo un rollover cercano al 96%, evitando absorber pesos de más y dejando algo de liquidez en el mercado.

Los bonos CER de corto y mediano plazo muestran rendimientos reales elevados, llegando en algunos tramos a inflación +6%, +8% e incluso cerca de +10%.

Además de proteger frente a una inflación mayor a la esperada, pueden ser una alternativa para buscar cobertura sin dolarizar directamente la cartera. En el caso de empresas, también pueden ayudar a acompañar la evolución de costos y proteger parte del estado de resultados.

¿Ley local o ley internacional?

Durante la semana también ganó protagonismo la diferencia entre bonos soberanos bajo legislación local e internacional. En algunos tramos de la curva, los títulos locales llegaron a ofrecer entre 1,5 y 2 puntos porcentuales más de rendimiento.

Cuando dos bonos presentan características similares pero el mercado paga un premio considerable por uno de ellos, esa brecha puede abrir oportunidades de rotación para inversores dispuestos a asumir ese riesgo.

Commodities agrícolas: un escenario para seguir

Problemas productivos y climáticos, tensiones en la región del Mar Negro y una relación cada vez más ajustada entre stocks y consumo están configurando un escenario favorable para los precios agrícolas.

En el break analizamos especialmente maíz y trigo, además del posible impacto que este contexto puede tener sobre Argentina y empresas vinculadas al sector.

Un ciclo favorable para los commodities agrícolas puede significar más exportaciones, mayor generación de divisas y nuevas oportunidades dentro del mercado local.

* Carina Egea, CEO de Portfolio Finanzas