Oro: cómo los surcoreanos rescataron su economía tras el salvataje del FMI vendiendo joyas y anillos de boda

No hay duda que Asia es uno de los continentes que más tradición e historia tiene con el oro en todos sus matices, inversión, ahorro, ornamentación y joyería. Por eso el caso surcoreano es todo un ejemplo, de las diferentes formas en que la solidaridad puede tener en horas críticas y llevan a pensar cómo sería en el propio país.

¿Qué pasó en Corea del Sur en los ’90? Cuando el país se vio sumido en una de las peores crisis financieras de su historia moderna, el gobierno recurrió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener el que por aquel entonces fue el mayor paquete de rescate aprobado.

Sin embargo, una de las respuestas más notables del país no provino de los mercados financieros ni de los líderes políticos, sino de los ciudadanos comunes: en una extraordinaria muestra de solidaridad nacional, millones de personas donaron voluntariamente sus anillos de boda, joyas de oro, reliquias familiares e incluso medallas olímpicas para ayudar al país a reducir su deuda externa .

Así en tan solo cuatro meses, la campaña recaudó alrededor de 227 toneladas de oro , convirtiéndose en una de las mayores iniciativas voluntarias de recaudación de fondos públicos en la historia económica. Casi tres décadas después, el Movimiento de Recolección de Oro de Corea del Sur sigue siendo un poderoso ejemplo de cómo el sacrificio colectivo ayudó a restaurar la confianza durante una emergencia financiera nacional.

Demostró que, en momentos de profunda crisis, la confianza pública y el propósito común pueden convertirse en los activos más valiosos de una nación, ayudando a reconstruir la estabilidad, la resiliencia y la esperanza para las generaciones futuras.

Estalla la crisis

Ahora bien, por qué Corea del Sur necesitó el mayor rescate del FMI de la historia. Según el Centro de Integración Regional de Asia, a finales de 1997, la crisis financiera asiática se extendió rápidamente por el este y el sudeste asiático, dejando al descubierto las debilidades del sector empresarial y el sistema financiero de Corea del Sur, altamente endeudados.

Los inversores extranjeros perdieron la confianza, los prestamistas internacionales retiraron los préstamos a corto plazo y el won coreano se depreció drásticamente frente al dólar. A medida que disminuían las reservas internacionales de divisas, Corea del Sur se enfrentó al riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales.

Entonces, para evitar un colapso financiero, el país obtuvo un paquete de rescate de emergencia por 58.400 millones de dólares del FMI, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo y varios prestamistas bilaterales. En aquel momento, fue el mayor rescate financiero jamás organizado por el FMI.

Según el Fondo, el programa requería reformas económicas radicales destinadas a restablecer la estabilidad financiera, reestructurar los bancos y mejorar la gobernanza corporativa. “Las autoridades coreanas emprendieron un ambicioso programa de reformas económicas con el apoyo del FMI”.

Campaña de recolección

¿Cómo millones de surcoreanos donaron su oro para pagar la deuda nacional? En medio de la crisis financiera, en enero de 1998 se lanzó una campaña nacional conocida como el Movimiento de Recolección de Oro, organizada por grupos cívicos, instituciones financieras y emisoras, que animaba a los ciudadanos a donar oro personal para ayudar al país a obtener las divisas muy necesarias.

La respuesta del público superó todas las expectativas. Más de 3,5 millones de personas, alrededor de una cuarta parte de la población de Corea del Sur en aquel momento, entregaron voluntariamente anillos de boda, collares, pulseras, reliquias familiares, objetos religiosos y medallas de oro conmemorativas.

Algunos atletas olímpicos incluso donaron las medallas de oro que habían ganado representando a su país. Como mencionó el Banco de Corea, el oro donado se fundió, se refinó en lingotes y se vendió en los mercados internacionales.

Toneladas de oro

La campaña recolectó aproximadamente 227 toneladas de oro, recaudando alrededor de 2.200 millones de dólares que contribuyeron a aliviar la carga de la deuda externa del país y a restaurar la confianza internacional en la economía. Si bien la cantidad representó solo una fracción del paquete de rescate general, los economistas consideran ampliamente que la campaña fue una demostración extraordinaria de confianza pública y unidad nacional durante un período de grave incertidumbre económica.

De ahí que el Movimiento de Colección de Oro se convirtió en un símbolo de resiliencia nacional. Si bien la recuperación económica de Corea del Sur fue impulsada en última instancia por reformas estructurales, el crecimiento de las exportaciones y la asistencia financiera internacional, el Movimiento de Recolección de Oro se convirtió en un símbolo perdurable de responsabilidad cívica.

La campaña fortaleció la moral pública en un momento en que el desempleo aumentaba, las empresas quebraban y la confianza en la economía había alcanzado mínimos históricos. El FMI señaló posteriormente que Corea del Sur se recuperó más rápidamente de lo que muchos economistas habían previsto, con un fuerte repunte del crecimiento económico en pocos años a medida que las reformas surtían efecto.

Hoy en día, el Movimiento de Recolección de Oro se cita con frecuencia en economía, políticas públicas e historia como un ejemplo singular de millones de ciudadanos que contribuyeron voluntariamente con su patrimonio personal en apoyo de la recuperación económica nacional.

Pero esta historia sigue teniendo repercusión porque demostró que, junto con las reformas institucionales y la asistencia internacional, la solidaridad pública puede desempeñar un papel psicológico importante en la reconstrucción de la confianza durante una crisis financiera.

El Fondo Patriótico

Una de las experiencias más cercanas que se recuerden en Argentina fueron las donaciones y colectas que se llevaron a cabo a raíz de la gesta de Malvinas en 1982, cuando la gente se acercaba, principalmente, al entonces Canal 7- ATC, hoy Televisión Pública, para dar sus joyas y otros elementos de valor como aporte a la causa de la soberanía.

Dos mil doscientos millones de dólares recaudados con anillos de boda y medallas olímpicas no es lo que los economistas suelen incluir en los modelos de recuperación de crisis. Lo que aportó el Movimiento de Recolección de Oro fue más difícil de cuantificar, pero igualmente real: la señal a los mercados y al propio país de que la gente dentro de la economía aún creía en ella.

Esa muestra de confianza, transmitida a través de 227 toneladas de oro personal entregado voluntariamente, puede haber contribuido tanto a la recuperación de Corea del Sur como cualquier reforma estructural. La confianza es contagiosa en ambos sentidos, y un país cuyos ciudadanos están dispuestos a entregar sus anillos de boda le está diciendo al mundo algo que ningún ajuste de las tasas de interés puede replicar.