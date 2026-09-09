Pollos y huevos a Japón: Argentina logró reabrir ese mercado tras una sostenida demanda de la industria

A partir de este martes 8 de septiembre, Japón habilitó nuevamente las exportaciones de productos aviares y ovoproductos de Argentina. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.

El levantamiento de la suspensión de importación de productos avícolas argentinos tuvo lugar como resultado de la evaluación de la información sanitaria proporcionada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el organismo de control sanitario del país, que debe validar las condiciones de producción antes de efectuar una exportación.

La medida abarca carne aviar y sus productos provenientes de aves faenadas a partir del 8 de septiembre de 2026, así como ovoproductos correspondientes a huevos puestos desde esa misma fecha.

Japón es un mercado muy relevante para estos productos, teniendo en cuenta que en 2025, sus importaciones provenientes del mundo alcanzaron aproximadamente los US$1.400 millones en carne aviar y US$117 millones en huevos.

Además, Japón representa uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de huevos y ovoproductos , razón por la cual la reapertura de este estratégico mercado "contribuye a fortalecer la presencia de la producción avícola nacional en este mercado", dijeron desde la Secretaría de Agricultura.

Argentina

Desde ya, el levantamiento de esta suspensión es un avance muy importante para la cadena avícola nacional, contribuyendo a ampliar las oportunidades de inserción internacional de la producción agroindustrial nacional en un mercado de alto valor estratégico, por el nivel de calidad exigido para entrar.

Nuevo modelo de certificación

La lleva que permitió destrabar la suspensión y formalizar la reapertura, fue el acuerdo alcanzado por las autoridades sanitarias de ambos países, basado en nuevos modelos de Certificados Veterinarios Internacionales (CVI).

Además, se fijó un período de transición de dos meses, una ventana durante la cual podrán utilizarse los CVI vigentes, aunque una vez finalizado ese período, los certificados deberán emitirse exclusivamente bajo los nuevos formatos acordados.

"Este resultado refleja el trabajo conjunto entre el MAFF y el SENASA y el intercambio técnico desarrollado, para evaluar las condiciones sanitarias y garantizar la inocuidad de los productos destinados al mercado japonés", dijeron fuentes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Esta reapertura es un nuevo avance en la agenda agroindustrial bilateral entre Argentina y Japón, generando así nuevas oportunidades para el sector avícola nacional, a la vez que fortaleciendo su inserción en los mercados internacionales.