China conquista el mundo: las exportaciones globales crecieron casi un 20%

El valor denominado en yuanes de las exportaciones de China al resto del mundo aumentó un 18,6 % interanual en agosto hasta unos 2,72 billones de yuanes (406.391 millones de dólares , 349.917 millones de euros), según datos oficiales publicados este martes tras un estudio difundo.

Esto supone una vuelta a la aceleración del crecimiento de las ventas al exterior, motor clave para la segunda economía mundial ante sus problemas internos de demanda, tras su ralentización en julio (+17,8 % frente al +20,8 % de junio).

Las cifras divulgadas hoy por la Administración General de Aduanas de China apuntan a su vez a un incremento del 21,7 % en comparación con el mismo mes de 2025 para las importaciones, que alcanzaron unos 1,92 billones de yuanes (285.803 millones de dólares, 246.086 millones de euros).

Así, en el octavo mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 809.300 millones de yuanes (120.588 millones de dólares, 103.830 millones de euros), lo que supone un incremento del 10,46 % en términos interanuales, según cálculos efectuados por EFE.

En agosto, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países del mundo sumó unos 4,65 billones de yuanes (692.194 millones de dólares, 596.003 millones de euros), un alza del 19,8 % en comparación con el mismo mes del último ejercicio.

Los datos divulgados hoy también reflejan que ese indicador creció un 17,6 % en el acumulado entre enero y agosto, con las importaciones aumentando sensiblemente más (+22 %) que las exportaciones (+14,6 %).

La tecnología de China sale al mundo y es aprobada. Foto Efe EFE

La cifra puede aumentar

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio, según el estudio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 25 % interanual hasta unos 401.440 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+28,2 %) para situarse en 282.360 millones de dólares.

Tras elevarse en julio un 23,9 % y un 27,5 %, respectivamente, los analistas acertaron de pleno en su pronóstico para la evolución de las exportaciones en agosto, pero esperaban un repunte aún más importante, hasta en torno a un 30 % interanual, para las compras de bienes foráneos. Efe