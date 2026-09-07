Tensión: Japón despliega cazas ante la presencia de aviones militares de China

Desde hace varios dáis, Japón mantiene el despliegue de cazas tras detectar aviones militares de China cercanos a su territorio. Tensión manifiesta.

Japón desplegó este domingo cazas por cuarto día consecutivo tras detectar el vuelo de una aeronave militar de China de recopilación de inteligencia, detalló este lunes el Estado Mayor Conjunto del archipiélago, en medio de la tensión diplomática entre los dos países.

El caza, identificado como un avión Shaanxi Y-9, sobrevoló el mar de China Oriental hasta un punto al sur de las islas Danjo, un archipiélago deshabitado que forma parte de la prefectura de Nagasaki, antes de desplazarse hacia el suroeste, frente a las costas de Okinawa, y regresar después al continente.

En incidentes similares registrados el jueves, viernes y sábado, los Y-9 chinos realizaron vuelos similares, y en todos los casos la Fuerza Aérea de Autodefensa japonesa movilizó aviones de combate.

Japón y China mantienen la tensión Además, este sábado, las autoridades japonesas identificaron también una aeronave rusa de recopilación de inteligencia que sobrevoló el Pacífico hacia la costa de Miyagi, en el noreste del archipiélago, antes de dirigirse hacia el mar de Japón a través del mar de Ojotsk.

Las fuerzas japonesas desplegaron aviones de combate en respuesta al incidente.