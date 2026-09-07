La importante aclaración del rey Carlos III tras el regreso de Enrique y Meghan al Reino Unido

El rey Carlos III despejó una de las principales dudas tras el regreso del príncipe Enrique y Meghan Markle al Reino Unido. A pesar de que la pareja volvió al país con sus hijos tras seis años en Estados Unidos, su situación dentro de la monarquía británica no sufrirá cambios.

Según una comunicación oficial, Enrique y Meghan continuarán fuera del grupo de miembros activos de la familia real y no podrán utilizar el tratamiento de "Su Alteza Real". La aclaración se produjo luego de distintas consultas sobre si su retorno al país podía modificar el acuerdo alcanzado años atrás.

"No habrá cambios en el estatus actual del Duque y la Duquesa de Sussex. Su tratamiento como Su Alteza Real sigue en suspenso y no se usará", señala el documento firmado por un representante del rey Carlos III .

La Casa Real también recordó que fueron los propios duques de Sussex quienes optaron por buscar independencia financiera y una mayor privacidad cuando abandonaron sus funciones oficiales en enero de 2020. Por ese motivo, continúa vigente el denominado Acuerdo de Sandringham, que estableció las condiciones de su salida de la primera línea de la Corona.

La posición fijada por el rey Carlos III implica además que Enrique y Meghan serán considerados ciudadanos privados con actividades comerciales y benéficas propias mientras vivan en territorio británico.

El rey Carlos III confirmó que los duques de Sussex continuarán fuera del grupo de miembros activos de la familia real.

Sus proyectos filantrópicos tampoco estarán ligados formalmente al Palacio de Buckingham. Cualquier comunicación relacionada con la pareja deberá realizarse a través de su propia oficina y no mediante los canales oficiales de la familia real. El príncipe Enrique regresó al Reino Unido el pasado 26 de agosto acompañado por Meghan y sus hijos, Archie, de 7 años, y Lilibet, de 5. La familia había vivido durante los últimos seis años en California, Estados Unidos.

Los duques ya matricularon a sus hijos en un colegio británico para el nuevo ciclo lectivo y medios del Reino Unido señalaron que analizan instalarse en la zona de los Cotswolds, en el sudoeste de Inglaterra.

¿Hubo un acercamiento familiar con el rey Carlos III?

El regreso se produjo después de algunos movimientos que mostraron un acercamiento familiar. El último encuentro privado entre el rey Carlos III, Enrique, Meghan y sus hijos había ocurrido en julio en Highgrove, la residencia del monarca en Gloucestershire. Posteriormente, la familia visitó la propiedad del conde de Spencer, tío materno de Enrique y hermano de Diana de Gales, donde se encuentra enterrada la fallecida princesa.

Uno de los asuntos que todavía deberá resolver Enrique es la seguridad de su familia durante su permanencia en el Reino Unido. El duque de Sussex mantiene gestiones con las autoridades para determinar qué nivel de protección policial recibirá, después de haber perdido una prolongada disputa judicial vinculada al financiamiento público de su custodia.