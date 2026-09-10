Más de 6 millones de personas tendrán otro servicio de telefonía por la venta de Telefónica: cuál será

La Autoridad Nacional de la Competencia aprobó la propuesta de Telecom para transferir usuarios móviles y de internet fija.

La cesión abarca cuatro millones de clientes radicados en el AMBA y dos millones en el resto del país.

El mapa de las telecomunicaciones en la Argentina atraviesa un giro histórico. La Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) aprobó formalmente a Metrotel como el comprador de la cartera de clientes que Telecom debía desinvertir para concretar la adquisición de Telefónica. La medida implica que más de seis millones de usuarios de telefonía móvil y unos 200.000 clientes de internet fija pasarán a contar con un nuevo prestador de servicio.

Con esta resolución, el ente regulador da por cerrado el trámite de aprobación de la megaoperación y avala el desembarco definitivo de Metrotel en el mercado residencial y de consumo masivo.

El salto de Metrotel al negocio residencial y las exigencias de la ANC Fundada tras la apertura del mercado en el año 2000, Metrotel concentró históricamente sus operaciones en el segmento corporativo y en la prestación de servicios mayoristas mediante su extensa red de fibra óptica. La aprobación de la ANC la transforma de manera directa en un operador convergente que competirá frente a gigantes del sector como Personal y Claro.

Shutterstock El traspaso masivo de clientes es el resultado directo de los remedios estructurales impuestos por el Gobierno para evitar una concentración monopólica tras la absorción de Telefónica por parte de Telecom. Entre las pautas fijadas por el tribunal oficial destacan:

Distribución de usuarios móviles: la cesión abarca cuatro millones de clientes radicados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y dos millones en el resto del país.

Exclusión de competidores: la regulación prohibió expresamente que estos clientes fueran adquiridos por Claro para garantizar el sostenimiento de tres operadores independientes en el mercado nacional.

Desinversión en banda ancha: transferencia de unos 200.000 abonos de internet fija en aquellas localidades donde la participación de la empresa fusionada superaba el 50% de cuota de mercado. Qué pasará con los usuarios transferidos y la libertad de elección Pese al traspaso regulatorio de los contratos, las autoridades aclararon que la transferencia no implica una permanencia obligatoria para los usuarios afectados.