Jorge Brito advirtió que la mora "tocó el rojo", pero aseguró que ya comenzó a bajar

El presidente de Banco Macro, Jorge Brito , afirmó que la mora en el sistema crediticio argentino llegó a un nivel crítico , aunque aseguró que los indicadores más recientes muestran señales de recuperación.

“ Yo creo que tocamos el rojo y volvimos al amarillo ”, sintetizó Brito durante el evento “Fabricando Futuro - Industriales de Corazón”, organizado por La Fábrica Podcast y el Movimiento Industrial.

Según explicó, la mejora no se observa todavía en el stock de créditos que se encuentran en situación irregular, sino en el comportamiento de los préstamos otorgados recientemente: "Cuando los bancos miramos qué ocurre con los nuevos créditos, los nuevos créditos vienen con mucho menos morosidad ”, señaló. En ese sentido, sostuvo que el problema actual responde principalmente a los préstamos otorgados durante el segundo y tercer trimestre de 2024.

Para Brito, el deterioro de la capacidad de pago de las familias tuvo relación con el ajuste de tarifas y el fuerte incremento de las tasas de interés , que llegaron a tres dígitos durante el último trimestre de 2024: "Teníamos un 20% o 25% menos de plata para gastar".

Según su explicación, la reducción del ingreso disponible llevó a que muchas familias que ya tenían dificultades para llegar a fin de mes recurrieran al endeudamiento y posteriormente dejaran de pagar algunas de sus obligaciones.

El indicador de irregularidad del crédito a los hogares llegó al 12,8% en mayo de 2026, el nivel más alto en más de dos décadas, y luego descendió levemente al 12,7% en junio, de acuerdo con datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA) procesados por la consultora 1816.

¿A cuántas personas alcanza la morosidad?

Brito estimó que el problema alcanza aproximadamente a 3 millones de personas en el sistema financiero no bancario y a cerca de 1,5 millones que operan únicamente con bancos.

Jorge Brito, presidente del Banco Macro

Además, señaló que el 14% del total prestado a individuos registra algún nivel de incumplimiento. La situación presenta diferencias importantes según el tipo de entidad. En las entidades no bancarias, como billeteras virtuales y financieras, la mora llegó al 33% en junio, mientras que en los bancos se ubicó en el 7,6% durante el mismo período.

Brito rechazó las “soluciones mágicas” para los morosos

El presidente de Banco Macro cuestionó la posibilidad de implementar soluciones regulatorias que impliquen quitas o condonaciones de deudas: "No podemos pensar en proyectos con soluciones mágicas”. Además, advirtió que este tipo de iniciativas “generalmente las pagamos los contribuyentes argentinos”.

Para Brito, cualquier marco que afecte las condiciones de pago debe contemplar el impacto que podría tener sobre la seguridad jurídica y el financiamiento futuro: "Tenemos que tener mucho cuidado de que esta solución para los morosos no venga de un marco que traiga aparejado que se corra el riesgo de que no haya financiamiento para lo que necesitamos en el futuro".

¿Qué propone Brito para recuperar el crédito?

Para el titular de Banco Macro, el problema más importante no es solamente el nivel de mora, sino también la falta de crédito. Brito argumentó que los países más desarrollados tienen una mayor relación entre los préstamos y el producto, junto con tasas de interés más bajas y plazos de financiamiento más extensos.

Por eso, consideró que la salida debe apuntar a reducir el costo del financiamiento y extender los plazos, en lugar de restringir todavía más el acceso al crédito.