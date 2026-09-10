Monotributistas bajo revisión: de cuánto es la multa por estar mal categorizado

El cierre de la recategorización de agosto volvió a colocar bajo revisión la situación fiscal de los monotributistas . ARCA cuenta con herramientas para comparar la categoría declarada con la facturación, las compras, los gastos y las acreditaciones bancarias. Si encuentra diferencias, puede modificar el encuadramiento, reclamar deudas y aplicar una multa.

La recategorización debe realizarse en febrero y agosto, con los datos correspondientes a los 12 meses anteriores. No necesitan efectuar el trámite quienes permanecen en la misma escala ni aquellos contribuyentes que tienen menos de seis meses de actividad. Desde agosto de 2026, los límites anuales de facturación parten de $12.009.410,45 para la categoría A y alcanzan los $126.610.838,75 en la K, según la tabla oficial de ARCA .

La categoría no se determina solamente a partir de las facturas emitidas. El organismo puede analizar las compras y los gastos vinculados con la actividad, los bienes adquiridos, los consumos personales y el dinero acreditado en cuentas bancarias. También se consideran la superficie utilizada, el consumo eléctrico y los alquileres devengados, cuando esos parámetros correspondan.

Si alguno de los valores supera el máximo de la escala declarada, ARCA puede disponer una recategorización de oficio. Para estimar los ingresos, suma un 20% sobre los movimientos detectados en servicios, locaciones y obras, o un 30% cuando se trata de venta de bienes, conforme a la reglamentación vigente.

La sanción prevista equivale al 50% del impuesto integrado y del aporte destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino que correspondía abonar. A ese monto se suman las diferencias entre las cuotas pagadas y las que debieron ingresarse según la categoría correcta, además de los accesorios que resulten aplicables. La multa alcanza tanto a quienes no presentaron la declaración jurada de recategorización como a quienes informaron datos inexactos y pagaron menos de lo debido. La medida no consiste en una suma fija: su valor depende de la categoría asignada y de los períodos alcanzados por el ajuste.

Foto: Walter Moreno/MDZ

La normativa contempla mecanismos para disminuir o evitar la sanción. Si el contribuyente acepta la recategorización de oficio dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la multa se reduce automáticamente a la mitad. En términos prácticos, pasa del 50% al 25% de los componentes considerados. En cambio, si corrige voluntariamente su categoría antes de que ARCA notifique la deuda determinada, queda eximido de esa penalidad. Estas disposiciones figuran en el artículo 26 del régimen del monotributo.

La comunicación oficial llega al Domicilio Fiscal Electrónico, por lo que resulta necesario revisar ese canal. Allí pueden consultarse los motivos y los elementos utilizados para cambiar la categoría. Si el contribuyente considera que la decisión es incorrecta, cuenta con 15 días desde la notificación para apelar mediante el servicio “Presentaciones Digitales” y elegir el trámite “Recategorización de oficio del Monotributo – Apelación en término”. También podrá adjuntar documentación que justifique los movimientos observados, como transferencias entre cuentas propias, préstamos o ventas de bienes particulares.

Cuándo una diferencia puede provocar la exclusión

La recategorización implica el pase a otra escala dentro del monotributo, mientras que la exclusión obliga a tributar por el régimen general. Esta última consecuencia puede aplicarse cuando los ingresos o los restantes parámetros superan los máximos permitidos, o ante otras causales previstas por la normativa.

El tope anual vigente es de $126.610.838,75 y el precio máximo unitario para vender bienes muebles alcanza los $716.840,77. ARCA explica que sus controles sistémicos pueden derivar en cualquiera de las dos medidas, de acuerdo con la magnitud de la inconsistencia. Frente a una recategorización, el procedimiento y los plazos para presentar un recurso pueden consultarse en la guía oficial del organismo.