ARCA advierte sobre correos falsos que simulan ser del organismo: cómo identificarlos
Ante la proliferación de estafas, ARCA recuerda que toda comunicación oficial se realiza por domicilio fiscal electrónico o web oficial.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre nuevos métodos de estafa a través de correos electrónicos que simulan estar firmados por el organismo. Ante esta situación, se recomienda verificar los canales oficiales y denunciar cualquier intento de fraude.
Según informó el organismo, los ciberdelincuentes se hacen pasar por ARCA a través de correos donde anuncian deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas en la situación fiscal del destinatario. El objetivo es generar preocupación y lograr que la persona ingrese a un enlace malicioso incluido en el mensaje.
El phishing: uno de los ciberdelitos más comunes
Esta metodología de estafa se enmarca en el ciberdelito conocido como phishing, una técnica que consiste en suplantar la identidad de empresas u organismos públicos para obtener información personal y bancaria de los usuarios. A través de este engaño, las personas pueden terminar compartiendo contraseñas y números de tarjetas de crédito sin darse cuenta, datos que los ciberdelincuentes utilizan de forma maliciosa.
Cómo reconocer un mail falso de ARCA
El punto más importante es claro: ARCA no se comunica por correo electrónico ni WhatsApp. Toda comunicación oficial del organismo llega a través del domicilio fiscal electrónico o de la aplicación web oficial. Por eso, se recomienda desestimar directamente cualquier correo que llegue en nombre del organismo.
Además, nunca hay que ingresar a los enlaces que aparecen en esos correos. La única dirección web oficial del organismo es www.arca.gob.ar.
Recomendaciones para no caer en la trampa
- Verificar que la dirección web en la barra del navegador corresponda al sitio que se quiere visitar.
- No compartir contraseñas, datos bancarios ni información personal por correo, SMS o redes sociales.
- No ingresar a enlaces de correos, mensajes o redes sociales si no se está seguro del origen.
- Prestar atención al remitente, la ortografía y el tono del correo para detectar irregularidades.
- Usar contraseñas seguras y cambiarlas con regularidad.
- Activar la autenticación de dos factores en cuentas importantes, como el correo y la clave fiscal.
- No descargar archivos adjuntos de remitentes desconocidos. Si es necesario hacerlo, escanearlo con un antivirus antes de abrirlo.
Ante cualquier sospecha, el organismo habilitó una casilla específica para reportar estos casos: [email protected].