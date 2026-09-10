ARCA advierte sobre correos falsos que simulan ser del organismo: cómo identificarlos

Ante la proliferación de estafas, ARCA recuerda que toda comunicación oficial se realiza por domicilio fiscal electrónico o web oficial.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) advirtió sobre nuevos métodos de estafa a través de correos electrónicos que simulan estar firmados por el organismo. Ante esta situación, se recomienda verificar los canales oficiales y denunciar cualquier intento de fraude.

Según informó el organismo, los ciberdelincuentes se hacen pasar por ARCA a través de correos donde anuncian deudas impositivas, fiscalizaciones o problemas en la situación fiscal del destinatario. El objetivo es generar preocupación y lograr que la persona ingrese a un enlace malicioso incluido en el mensaje.

ARCA advierte a sus contribuyentes que no caigan en estafas. Foto: Archivo MDZ El phishing: uno de los ciberdelitos más comunes Esta metodología de estafa se enmarca en el ciberdelito conocido como phishing, una técnica que consiste en suplantar la identidad de empresas u organismos públicos para obtener información personal y bancaria de los usuarios. A través de este engaño, las personas pueden terminar compartiendo contraseñas y números de tarjetas de crédito sin darse cuenta, datos que los ciberdelincuentes utilizan de forma maliciosa.

Cómo reconocer un mail falso de ARCA El punto más importante es claro: ARCA no se comunica por correo electrónico ni WhatsApp. Toda comunicación oficial del organismo llega a través del domicilio fiscal electrónico o de la aplicación web oficial. Por eso, se recomienda desestimar directamente cualquier correo que llegue en nombre del organismo.

Además, nunca hay que ingresar a los enlaces que aparecen en esos correos. La única dirección web oficial del organismo es www.arca.gob.ar.