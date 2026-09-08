ARCA subasta 250 botellas de fernet: a qué precio se venden y cómo participar

A través del sitio web del Banco Ciudad, ARCA confirmó una nueva subasta en la que miles de contribuyentes mostraron ya su interés para poder participar. El remate se realizará en el mes de octubre, pero el llamado ya se hizo oficial y las inscripciones quedaron abiertas.

ARCA, así, pondrá a disposición unas 252 botellas de fernet marca Capri en envases de 700ml según informaron desde el sitio de subastas del Banco Ciudad.

La actividad se desarrollará el próximo 8 de octubre y hay tiempo para inscribirse hasta 48 horas antes a través de la web del banco mencionado.

Para poder acceder a la exhibición presencial recomiendan ingresar a este link y seguir los pasos para poder ver el lote que contiene las botellas de la bebida alcohólica.

Si querés participar en cualquier subasta publicada por el Banco Ciudad, estos son los pasos habituales que tenés que seguir:

Crear tu usuario en el sitio: ingresá al portal de subastas del Banco Ciudad: https://subastas.bancociudad.com.ar

Ahí tenés que registrarte como usuario o iniciar sesión si ya tenés cuenta (se usan las mismas credenciales que en Autogestión Banco Ciudad).

Elegir la subasta

Buscá en el listado la Subasta y su número de orden y entrá a su página de detalles. Allí vas a encontrar el catálogo de bienes, fotos, características y condiciones específicas de esa subasta.

Leer las condiciones de venta

Antes de participar, leé con atención las condiciones de venta y la información legal de cada lote (bases, exigencias, fechas de exhibición, etc.).

Constituir la caución

Para habilitarte a ofertar, tenés que transferir el monto de la caución exigido para esa subasta, que puede variar según el tipo y valor de los bienes. Esa caución se deposita por adelantado y se retiene como garantía.

Esperar habilitación por email

Una vez acreditada la caución, vas a recibir un correo electrónico de habilitación para poder ofrecer en la subasta digital.

Ofertar online

El día y horario señalados en la subasta, vas a poder ingresar a la plataforma y realizar tus ofertas de forma completamente online.