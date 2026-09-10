Mercosur: cómo y por qué trabajan empresas de Italia en inversiones y comercio

La próxima Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados se prepara para sesionar en Montevideo del 2 al 4 de diciembre bajo la Presidencia Pro Tempore de Uruguay, mientras empresas de Italia en compañía del canciller trabajan en un plan de negocios.

No es secreto que el Mercosur atraviesa varias turbulencias, lo que ni así asusta a un centenar de empresas de Italia que están viendo una oportunidad. No es secreto que el Mercosur atraviesa varias turbulencias, lo que ni así asusta a un centenar de empresas de Italia que están viendo una oportunidad.

Al momento de revisar las razones por las que una comitiva empresarial de máximo nivel de Italia, acompañada por el canciller del país, Antonio Tajani, apuestan por el bloque económico de Sudamérica, debe revisarse la agenda de la próxima cumbre.

En Montevideo, en diciembre próximo, la Cumbre del Mercosur hará una evaluación de los primeros meses de implementación del acuerdo comercial con la Unión Europea. Y allí destaca un punto que atañe a los italianos, tan activos: se revisará la distribución de las cuotas/cupos de exportación entre los países miembros.

El canciller italiano aprovechó su gira sudamericana para reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei.

Antonio Tajani fue escueto pero contundente, al explicar su paso por la Casa Rosada. La reunión con Milei fue "para fortalecer la asociación política y económica entre Italia y Argentina, naciones hermanas unidas por raíces comunes".

Hoy el destino del bloque presenta a Milei en uno de los extremos del grupo de países sudamericanos, en tanto, el presidente Lula de Brasil, se ubica en el opuesto. Justamente este último país llegará a la máxima ciita del Mercosur con un presidente electo y otro en ejercicio.

Finalmente el canciller, remató, con diplomacia (obviamente): "Gracias al acuerdo del Mercosur y al papel estratégico de nuestras empresas, impulsaremos aún más las exportaciones italianas".

Canciller y empresarios de Italia reunidos con el presidente Milei por Cumbre del Mercosur.

Cumbre del Mercosur

En la agenda para Montevideo surgen otros temas a resolver, aunque, por ahora, los cambios políticos no permiten avanzar demasiado. La apertura de nuevos mercados es uno de los objetivos a trazar, aunque conserve un carácter informativo sobre las conversaciones y tratados con socios estratégicos como Japón, Emiratos Árabes Unidos y Singapur.

En paralelo, otro de los ejes es concretar acciones para la modernización aduanera e integración. Es una de las promesas históricas del Mercosur. Y de las materias pendientes desde hace décadas.

Por último, destaca el traspaso de mando con el cierre de la gestión uruguaya. Y Argentina ocupará la Presidencia Pro Tempore en el primer semestre de 2027.

Italia

El plan de Italia para asociarse al Mercosur de un modo más directo está gestionado por Confindustria, la principal organización representativa de las empresas manufactureras y de servicios.

Para Italia el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea ha sido más que exitoso: sus exportaciones han crecido 21 %, hasta mayo de 2026. Para Italia el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea ha sido más que exitoso: sus exportaciones han crecido 21 %, hasta mayo de 2026.

Confindustria, con la presencia de su máxima autoridad Emanuele Orsinin, encabezó las más de 100 empresas italianas (en su mayoría pymes) que estuvieron en Argentina y Brasil hace horas. Se propusieron ganar terreno en un mercado donde los aranceles se reducirán gradualmente.

"No solo queremos exportar más, sino generar crecimiento y valor mutuo", dijo el presidente de Confindustria.

La iniciativa de carácter práctico e inmediato permitirá a Italia aventajar a otros socios europeos en Sudamérica, tras la entrada en vigor —provisional por ahora— del acuerdo de libre comercio con el bloque del Mercosur, integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

Los sectores estratégicos elegidos por los italianos son los siguientes: alimentación, maquinaria e ingeniería de plantas, productos farmacéuticos y dispositivos médicos, tecnologías digitales y transición energética.

Italia es el principal exportador de la UE a Sudamérica, pero hasta el 1 de mayo sus productos seguían sujetos a aranceles superiores al 30 % (por ejemplo, en el caso del vino y el aceite de oliva). Los aranceles están disminuyendo gradualmente, lo que fomenta una mayor penetración en mercados de rápida expansión: se prevé que Argentina crezca un 3,5 % este año y Brasil, casi un 2 %.