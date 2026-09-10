Quién es Hernán Catarraso, el excomisario que fue baleado al intentar evitar un robo frente a un colegio de El Palomar

Hernán Mariano Catarraso , de 51 años, es el excomisario mayor de la Policía Bonaerense que resultó baleado este jueves por la mañana durante un intento de robo frente al Colegio Emaús, en la localidad bonaerense de El Palomar .

Catarraso había llegado al establecimiento para dejar a su hija en el jardín de infantes cuando fue sorprendido por al menos tres delincuentes que descendieron de un vehículo y lo apuntaron con el objetivo de robarle la camioneta.

Al advertir el intento de robo, se identificó como integrante de la fuerza y dio la voz de alto a los delincuentes. Ese momento derivó en un enfrentamiento armado . En medio de la balacera, el excomisario recibió un disparo en la zona del abdomen y quedó tendido sobre el asfalto, aunque permaneció consciente.

Mientras estaba herido, su principal preocupación fue conocer el estado de su hija . “¿Te fijás la nena? Ey, ¡la nena!”, se escucha decirle en uno de los videos registrados después del tiroteo.

El episodio ocurrió alrededor de las 7:15 , sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, frente al reconocido establecimiento educativo. Los delincuentes finalmente escaparon del lugar en distintos vehículos , mientras el excomisario quedó herido en plena calle. Un vecino y otros padres que se encontraban en la zona se acercaron para asistir a la hija de Catarraso y solicitaron ayuda al 911 .

Hernán, herido de bala en un intento de robo en El Palomar.

El relato de los papás que estaban en el lugar

Claudio, padre de un alumno del colegio, contó que llegó cerca de las 7:25 y encontró la calle cortada como consecuencia del episodio: "Me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, relató en diálogo con América TV.

"Empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”, agregó. Según su relato, los delincuentes utilizaron dos vehículos para escapar. “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura del mío”, contó.

El estado de salud del excomisario

Luego del ataque, Catarraso fue asistido por una ambulancia del SAME y trasladado de urgencia al Hospital Posadas. El hombre ingresó al centro de salud y quedó internado en terapia intensiva como consecuencia de la herida de bala que recibió en el abdomen.

La investigación busca determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y reconstruir la secuencia protagonizada por el excomisario y los delincuentes frente al colegio, en un horario de ingreso de alumnos.