Suspenden pericia a sacerdote sospechado por abuso infantil por un cuadro de "estrés" por "hostigamiento"

La tercera pericia psicológica prevista para este jueves al sacerdote investigado por presuntos casos de abuso sexual contra niños y niñas del jardín parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz, fue suspendida por decisión de la fiscal que investiga la causa tras una presentación realizada por los abogados defensores.

Los letrados los abogados defensores Joaquín Martínez Paz y Eliseo D. Videla , que plantearon que el cura atraviesa un cuadro de “estrés e hipervigilancia” como consecuencia de situaciones de “hostigamiento” ocurridas el lunes pasado, cuando salió de Tribunales II.

En la ocasión, Alejandro Nicola tuvo breves palabras al noticiero de Telefe Córdoba y se limitó a contestar que sus abogados hablarían por él y que por el momento no tenía nada que decirle a los padres denunciantes. En las imágenes que se viralizaron, una de las madres lo increpó cuestionándolo por lo que atravesaban sus hijos.

La defensa acompañó al pedido a la fiscal del Turno 3 de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, un certificado médico y sostuvo que ese estado afectaría la disponibilidad psíquica necesaria para continuar con la evaluación.

La resolución de la Fiscalía consideró prudente suspender la entrevista hasta contar con mayores precisiones sobre la aptitud psicofísica de Nicola. Gómez requirió a los defensores que presenten un informe médico actualizado que permita determinar cuándo podrá retomarse la pericia.

La Fiscalía también dejó asentado un pedido de la defensa relacionado con la preservación de las filmaciones de las cámaras de seguridad del edificio judicial.

La querella cuestionó la suspensión

La decisión generó el rechazo de los representantes de las familias denunciantes. Uno de los abogados querellantes, Pablo Pigini, en diálogo con A la Mañana Noticias de Canal 2 de CPTV, cuestionó que una nueva pericia haya quedado postergada y puso el foco en el tiempo que lleva la investigación.

“No lo comprendemos”, sostuvo el letrado, quien explicó que la primera pericia había sido suspendida el 31 de julio debido a un paro de empleados y finalmente pudo concretarse el 31 de agosto.

Posteriormente, el 7 de septiembre, se realizó una segunda instancia de carácter interdisciplinario. La nueva evaluación estaba prevista para este jueves, pero volvió a suspenderse a partir del planteo de la defensa.

Pigini aseguró que, según la información recibida de la perito de control propuesta por la querella, Nicola se encontraba en condiciones de afrontar el proceso de evaluación. El abogado también confirmó que presentó un escrito ante la Fiscalía para expresar su oposición a la suspensión y el desacuerdo de los representantes de las familias.

“Esta causa lleva 17 meses”

Uno de los principales cuestionamientos de la querella está relacionado con la extensión de la investigación. “Esta causa, esta investigación lleva 17 meses”, afirmó Pigini, quien recordó que todavía no existe una respuesta concreta a los pedidos de imputación formulados por los representantes de las familias.

El abogado remarcó además que las manifestaciones realizadas frente a Tribunales no buscan una condena anticipada sino reclamar que la investigación avance.

“Lo que realmente piden no es una condena mediática, es justicia. Es que la Justicia actúe”, sostuvo. Por el momento, la Fiscalía no estableció una nueva fecha para la pericia suspendida.

Una protesta frente a Tribunales

En paralelo, la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina realizó una protesta este jueves frente a Tribunales II. El referente en Córdoba de esa institución, Daniel Vera, comentó que se trató de "una acción de repudio a la decisión de la fiscal de permitir que el sacerdote no se presente a su tercera pericia psiquiátrica. Nicola señala que se siente mal, porque el lunes pasado una mamá que vio, le dijo si sabía lo que estaban pasando sus hijos. Ante esa manifestación, argumentaron de que había sido agredido".

"Aún ante esta situación, hicimos la manifestación. Estuvieron familiares de la de las niñas abusadas, representantes de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, la legisladora Noelia Aguero, de la UEPC Capital, de Ni una menos, y personas de la sociedad común que se acercaron en solidaridad. Creemos que quedó claro que seguimos en lucha y diciendo con más fuerza que nunca ´Separación Ya de la Iglesia del Estado´", indicó Vera.

"Repudiamos que se haya permitido al sacerdote denunciado por 13 abusos no asistir a su pericia psiquiátrica, porque esto dilata la causa y revictimiza a niños y familias. Exigimos justicia rápida", dijo.

Una investigación que acumula denuncias

La causa se inició a partir de denuncias por presuntos abusos sexuales cometidos en el jardín de infantes parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz y, según los datos difundidos durante la investigación, ya acumula 13 denuncias y seis cámaras Gesell realizadas a menores.

Nicola se encuentra apartado de sus funciones parroquiales, aunque tuvo una reaparición pública en julio, cuando celebró una misa en la Catedral de Córdoba. Ese episodio había generado fuertes cuestionamientos de las familias denunciantes.

Ahora, la suspensión de la nueva pericia vuelve a poner el foco sobre los tiempos de la investigación donde se realizaron hasta el momento seis Camara Gesell. Mientras la causa sigue su curso, se espera que este viernes haya otra manifestación, esta vez frente a los Tribunales de Villa Carlos Paz, para pedir celeridad y avances en la causa.