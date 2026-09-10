"Yo no la maté": el joven acusado de matar a su novia grabó un video antes de ser detenido

El acusado por el femicidio de Camila Ruth Castro , la joven de 18 años asesinada de un disparo en el cuello en Ituzaingó , fue detenido ayer después de permanecer prófugo . La captura se produjo mientras continúa la investigación para esclarecer el crimen ocurrido dentro de la vivienda de la víctima.

Antes de quedar a disposición de la Justicia, Elías Bartolomé grabó un video en el que buscó despegarse del asesinato y reconstruyó el episodio según su propia versión . “ Me están acusando por un femicidio que no fue ”, sostuvo al comenzar la grabación, y agregó: “ Yo no la maté, yo no soy un asesino, no soy femicida ”.

En el video, el joven se presentó como Elías Bartolomé y relató cómo, según su versión, comenzó la discusión que terminó con la muerte de Camila. Aseguró que había ido a la casa a buscar a su perro y que comenzó a discutir con su novia porque ella no quería que se lo llevara . En ese momento, según su relato, intervino el padre de la joven.

El acusado contó que Jorge Castro , padre de Camila, llegó de trabajar y se involucró en la discusión. " Me dice que él es re atrevido, que me va a cagar a tiros ”, afirmó Bartolomé. Según su versión, el hombre fue hasta la cocina, tomó un objeto y se abalanzó sobre él cuando salió de una habitación.

Bartolomé sostuvo que el padre de Camila se le tiró encima con un objeto en la mano y que ambos comenzaron a forcejear: "Yo no sabía qué era. Empezamos a forcejear y se escucharon disparos".

La declaración completa del acusado por el femicido de Camila gabrielediego

Según su versión, primero se escucharon dos disparos rápidos y luego un tercero, cuando Camila pasó cerca de ellos: "Se ve que le pega un tiro a ella y no nos dimos cuenta en el momento”.

Después, aseguró que salió detrás de la joven cuando la vio herida: "Yo la vi que estaba sangrando, bajando la escalera”, relató. También contó que Camila intentó salir por el portón del pasillo mientras estaba herida.

“Tengo un fierrazo acá, otro acá”

En otro tramo del video, Bartolomé afirmó que el padre de la joven continuó atacándolo durante el forcejeo. "Tengo un fierrazo acá, otro acá, un culatazo, dos culatazos”, dijo mientras señalaba las heridas que, según aseguró, había sufrido durante el enfrentamiento.

El acusado también sostuvo que intentó asistir a Camila cuando la vio herida: "Me desesperé y le dije: ‘banca, banca’”. Después afirmó que la joven quedó en el piso, desangrada y convulsionando, y que él salió a pedir ayuda porque no sabía que había muerto.

Bartolomé aseguró que abandonó el lugar: "Me fui corriendo en estado de shock. Me fui corriendo asustado, sin saber qué había pasado”, dijo. También sostuvo que recién durante la madrugada se enteró de que Camila había muerto, ya que "pensó que estaba bien".

La joven había sido trasladada al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde murió poco después de ingresar.

Qué dijo sobre su relación con Camila

En otro tramo de la grabación, el acusado habló sobre su vínculo con la joven: "Yo la amaba mucho”, aseguró. Según contó, ambos tenían planes de irse a vivir juntos y formar una familia. “Mi intención no era hacerle daño".

Antes de finalizar el video, volvió a negar haber cometido el crimen y manifestó su intención de entregarse.

La investigación por el femicidio continúa bajo la dirección de la fiscal Florencia Di Sciascio, de la UFI N° 11 de Morón.