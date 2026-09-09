Se filtró el video del momento en que escapó el acusado de matar a su novia de 18 años

Mientras continúa prófugo, se conoció un video que muestra el momento en que Elías Barrionuevo escapó de la casa de Ituzaingó donde fue asesinada su novia, Camila Ruth Castro , de 18 años . El joven tiene una orden de captura y es buscado por la Policía.

En las imágenes se observa a Barrionuevo vestido con un pantalón deportivo negro y una campera del mismo color , mientras corre y se aleja del domicilio ubicado sobre la calle Almagro al 2500, casi esquina Peredo, donde ocurrió el crimen.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Barrionuevo llegó a la vivienda donde Camila vivía junto a su familia y mantuvo una fuerte discusión con la joven . En medio del enfrentamiento, el acusado habría sacado un arma de fuego y efectuado un disparo contra su novia de 18 años.

Personas del entorno de Camila describieron el vínculo entre ambos como "tóxico" , una circunstancia que ahora es analizada por los investigadores para determinar qué ocurrió antes del ataque y establecer si existían antecedentes de violencia.

La situación se agravó cuando Jorge Castro , el padre de la víctima, advirtió lo que estaba sucediendo e intervino para intentar proteger a su hija. El hombre se abalanzó sobre Barrionuevo y, durante el enfrentamiento, el acusado también le disparó .

Castro recibió un impacto de bala en cada pierna. Sin embargo, pese a las heridas, logró quitarle el arma al atacante y arrojarla al techo de la vivienda. Según la reconstrucción del episodio, ese habría sido el momento que Barrionuevo aprovechó para escapar de la casa.

Camila murió en el hospital

Luego del ataque, Camila y su padre fueron trasladados al Hospital del Bicentenario. Los médicos intentaron asistir a la joven, pero no pudieron salvarla y confirmaron su muerte poco después de su ingreso.

Jorge Castro permanece internado y, según trascendió, se encuentra en estado de shock como consecuencia de lo ocurrido.

Buscan al acusado por el crimen

Después de escapar de la vivienda, Barrionuevo logró mantenerse prófugo. La Justicia ya emitió una orden de captura y la Policía desplegó distintos operativos para intentar encontrarlo. La búsqueda también se extendió a domicilios vinculados con familiares del sospechoso en Merlo, donde los investigadores sospechan que podría intentar refugiarse.

Mientras continúa el operativo, la imagen del acusado comenzó a difundirse en redes sociales junto con pedidos de información que permitan determinar dónde se encuentra.