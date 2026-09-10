El estado de la adolescente atropellada en Junín y las fotos del traslado de urgencia en helicóptero sanitario

La adolescente de 15 años que fue atropellada por una camioneta la tarde de este jueves en Junín , se recupera en el Hospital Central luego de ser trasladada en el helicóptero sanitario Halcón III . La joven sufrió un paro cardiorrespiratorio que pudo ser recuperado y presenta un grave cuadro neurológico y múltiples lesiones producto del accidente.

El traslado aéreo se inició alrededor de las 14.40 , asi una hora después del accidente, luego de que los médicos del Hospital Perrupato solicitaran la intervención del helicóptero sanitario debido a la gravedad de la paciente. La chica fue trasladada bajo asistencia respiratoria mecánica, con medicación para sostener la presión arterial y recibiendo hemoderivados.

De acuerdo con el diagnóstico informado por los profesionales que asistieron a la menor, la paciente sufrió un traumatismo encefalocraneano (TEC) grave , con un hematoma subdural y una hemorragia subaracnoidea traumática.

Además, presenta un trauma toracoabdominal cerrado , con un neumotórax laminar izquierdo, una fractura de pelvis y shock hipovolémico .

La adolescente había sufrido un paro cardiorrespiratorio en el lugar del accidente, aunque pudo ser recuperada por el personal que intervino inicialmente. Debido a la gravedad de las lesiones, permaneció bajo asistencia médica intensiva durante el traslado hacia la Ciudad de Mendoza .

El traslado en el helicóptero Halcón III

Ante el delicado estado de la paciente, desde el Hospital Perrupato se solicitó el traslado sanitario aéreo. Para la misión se alistó el Halcón Tres, que partió con una tripulación integrada por personal médico y policial.

El helicóptero Halcón III preparando el traslado de la joven accidentada. Gentileza.

La adolescente fue trasladada bajo asistencia respiratoria mecánica, con vasopresores y hemoderivados, además de permanecer en monitoreo continuo durante todo el recorrido.

Una vez arribado el helicóptero al Hospital Central, la paciente fue entregada en la guardia del nosocomio para continuar con la atención médica. Posteriormente, el Halcón III aterrizó en Base Cóndor, donde finalizó la misión sin inconvenientes para el personal ni para el helicóptero.

El helipuerto del Hospital Central. Gentileza.

Cómo ocurrió el accidente en Junín

El accidente ocurrió alrededor de las 13.50 en la intersección de avenida Mitre y González, donde la adolescente fue atropellada por una Fiat Toro negra, conducida por un hombre de 72 años.

Según declaró el conductor, circulaba por avenida Mitre hacia el oeste y se encontraba detenido en un semáforo. Al retomar la marcha, aseguró que no habría advertido la presencia de la menor y se produjo la colisión.

La escena del traslado en el Este. Gentileza.

Un testigo, en tanto, declaró que observó a la adolescente cuando cruzaba avenida Mitre en dirección hacia el sur, momento en el que fue embestida por la camioneta.

El conductor quedó imputado en una causa por lesiones culposas, mientras la investigación para determinar las circunstancias del accidente quedó a cargo de la Oficina Fiscal Junín.