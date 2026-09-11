Fuerte accidente en Madring: un piloto de Fórmula 2 chocó contra el muro y su auto terminó incendiado

Durante la práctica libre de la Fórmula 2, Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un grave accidente en la curva 19 del circuito madrileño e hizo saltar las alarmas.

El tailandés Tasanapol Inthraphuvasak sufrió un grave accidente en la curva 19 del circuito madrileño en la práctica libre de la Fórmula 2.

El debut de Madring dejó este viernes una imagen impactante antes de que los autos de Fórmula 1 salieran a pista. Durante la primera práctica de la Fórmula 2, Tasanapol Inthraphuvasak protagonizó un fuerte accidente en el nuevo circuito de Madrid y su monoplaza terminó completamente envuelto en llamas.

El piloto tailandés de 20 años, integrante del equipo ART, perdió el control de su auto en la curva 19 y se fue directamente contra el muro de contención. El impacto se produjo de costado y fue de una magnitud considerable, generando preocupación entre todos los presentes en el trazado madrileño.

Pero la situación se volvió todavía más dramática segundos después del golpe. El monoplaza comenzó a incendiarse y rápidamente aparecieron las banderas rojas para detener la sesión. Los equipos de seguridad se dirigieron inmediatamente hacia el lugar para asistir al piloto y controlar el fuego.

El impactante accidente en la Fórmula 2 que terminó con el auto prendido fuego X @SC_ESPN Afortunadamente, pese a la violencia del accidente y al incendio que se desató en su auto, Inthraphuvasak pudo salir por sus propios medios y no sufrió consecuencias físicas. La espectacularidad del impacto, sin embargo, volvió a poner bajo la lupa las características de un circuito que este fin de semana tendrá su estreno absoluto en la Fórmula 1.