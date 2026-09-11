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Franco Colapinto disputa la FP1 del GP de España en el nuevo circuito del Madring.
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En vivo: Franco Colapinto sale a disputar la FP1 del Gran Premio España en el nuevo circuito del Madring

Por primera vez en la historia, la Fórmula 1 llega al circuito del Madring en España y Franco Colapinto será uno de los primeros en conocerlo en la FP1.

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El minuto a minuto de Colapinto en la FP1 del GP de España

Madring, el nuevo circuito que estrena la Fórmula 1

La Fórmula 1 estrena este fin de semana el Madring, un circuito urbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas que marca el regreso de la categoría a la región de Madrid por primera vez desde 1981. El trazado combina sectores rápidos con zonas técnicas y promete castigar cualquier error. Su sello distintivo es La Monumental, una curva peraltada de casi 550 metros y cerca de diez metros de desnivel que apunta a convertirse en una de las imágenes icónicas del calendario. Con más de 100.000 espectadores por día previstos, España vive una cita histórica para la máxima categoría.

Colapinto llegó al paddock de Madrid

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