En vivo: Franco Colapinto sale a disputar la FP1 del Gran Premio España en el nuevo circuito del Madring

Madring, el nuevo circuito que estrena la Fórmula 1

La Fórmula 1 estrena este fin de semana el Madring, un circuito urbano de 5,4 kilómetros y 22 curvas que marca el regreso de la categoría a la región de Madrid por primera vez desde 1981. El trazado combina sectores rápidos con zonas técnicas y promete castigar cualquier error. Su sello distintivo es La Monumental, una curva peraltada de casi 550 metros y cerca de diez metros de desnivel que apunta a convertirse en una de las imágenes icónicas del calendario. Con más de 100.000 espectadores por día previstos, España vive una cita histórica para la máxima categoría.