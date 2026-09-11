El desafío de Gimnasia para sostener la cima ante Defensa y Justicia
El equipo de Darío Franco atraviesa un gran presente y visita a un rival que llega dispuesto a recortar la diferencia en la Zona A.
Gimnasia y Esgrima afrontará este viernes una prueba importante para confirmar su gran presente en la Liga Profesional. El Lobo visitará a Defensa y Justicia desde las 19.15, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona A.
El conjunto dirigido por Darío Franco llega con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y atraviesa una etapa en la que consiguió consolidar una identidad de juego. Esa regularidad le permitió instalarse en la cima del grupo y llegar al compromiso en Florencio Varela con la posibilidad de sostener su posición de privilegio.
El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tito Tomaghello y tendrá a Jorge Baliño como árbitro. Para Gimnasia, además, será una oportunidad para prolongar una racha positiva fuera de Mendoza y dar otro paso en una campaña que comenzó a tomar mayor protagonismo con el correr de las fechas.
Una baja y un regreso en Gimnasia
El entrenador del Lobo no podrá contar con Tomás O'Connor, quien sufrió una distensión muscular durante el partido frente a Boca Juniors. Su ausencia representa una variante importante para el equipo, aunque Franco recibió una noticia favorable durante la semana. Agustín Módica se recuperó de su inconveniente físico y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel. De no mediar inconvenientes, el delantero aparece como una alternativa para regresar a la convocatoria y ocupar nuevamente un lugar en el equipo.
Del otro lado estará un Defensa y Justicia que también llega con aspiraciones concretas. El Halcón suma 14 puntos y se encuentra a apenas dos unidades de Gimnasia, por lo que una victoria le permitiría alcanzar al líder y transformar el partido en un enfrentamiento directo por la cima.
El equipo de Florencio Varela viene de caer 1-0 frente a Lanús, aunque antes de ese resultado había conseguido mantenerse cuatro encuentros sin perder. Por eso, buscará recuperarse rápidamente y aprovechar su condición de local para volver a acercarse a los primeros puestos.
El duelo promete además un cruce entre dos equipos que llegan con objetivos similares y que todavía tienen margen para crecer en el Clausura. Gimnasia intentará conservar el liderazgo, mientras Defensa y Justicia buscará aprovechar la oportunidad de reducir la diferencia y meterse de lleno en la pelea por la parte alta de la Zona A.