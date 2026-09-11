El desafío de Gimnasia para sostener la cima ante Defensa y Justicia

El equipo de Darío Franco atraviesa un gran presente y visita a un rival que llega dispuesto a recortar la diferencia en la Zona A.

El Lobo mendocino marcha en lo más alto de la Zona A del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima afrontará este viernes una prueba importante para confirmar su gran presente en la Liga Profesional. El Lobo visitará a Defensa y Justicia desde las 19.15, por la novena fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de mantenerse en lo más alto de la Zona A.

El conjunto dirigido por Darío Franco llega con cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota y atraviesa una etapa en la que consiguió consolidar una identidad de juego. Esa regularidad le permitió instalarse en la cima del grupo y llegar al compromiso en Florencio Varela con la posibilidad de sostener su posición de privilegio.

El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tito Tomaghello y tendrá a Jorge Baliño como árbitro. Para Gimnasia, además, será una oportunidad para prolongar una racha positiva fuera de Mendoza y dar otro paso en una campaña que comenzó a tomar mayor protagonismo con el correr de las fechas.

Estos son los jugadores convocados por Darío Franco para el encuentro por la Fecha 9 del Torneo Clausura de Primera División ante Defensa y Justicia, este viernes a las 19:15 hs, en condición de visitante. #VamosLobo pic.twitter.com/7WtsragoyJ — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) September 10, 2026 Una baja y un regreso en Gimnasia El entrenador del Lobo no podrá contar con Tomás O'Connor, quien sufrió una distensión muscular durante el partido frente a Boca Juniors. Su ausencia representa una variante importante para el equipo, aunque Franco recibió una noticia favorable durante la semana. Agustín Módica se recuperó de su inconveniente físico y volvió a entrenarse con normalidad junto al plantel. De no mediar inconvenientes, el delantero aparece como una alternativa para regresar a la convocatoria y ocupar nuevamente un lugar en el equipo.

Del otro lado estará un Defensa y Justicia que también llega con aspiraciones concretas. El Halcón suma 14 puntos y se encuentra a apenas dos unidades de Gimnasia, por lo que una victoria le permitiría alcanzar al líder y transformar el partido en un enfrentamiento directo por la cima.