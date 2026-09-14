Un joven fue asaltado a punta de pistola por motochorros cuando salía de su casa en Las Heras

El joven fue asaltado por motochorros cuando salía de su domicilio. Los malvivientes le robaron una moto y huyeron antes de la llegada de los efectivos.

La víctima fue asaltada por motochorros armados, cuando salía de su casa en Las Heras.

Un joven de 21 años fue asaltado por motochorros armados cuando salía de su casa durante la noche del domingo en Las Heras. Por el hecho, terminó perdiendo su motocicleta luego de que los delincuenteslo amenazaran con un arma de fuego. Los sospechosos se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 21.30 en inmediaciones de calle Sarmiento y Pasaje Manduca. La víctima acababa de salir de su domicilio cuando fue interceptada por los dos hombres que circulaban en otra motocicleta.

Lo amenazaron con un arma de fuego La víctima relató que, los sujetos lo interceptaron se acercaron y, bajo amenazas con un arma de fuego, le exigieron que entregara el vehículo.

El joven no pudo hacer frente a la situación y los delincuentes escaparon con la motocicleta Motomel B110, dejando atrás a la víctima y huyendo antes de la llegada de los efectivos.