Le robaron un celular, lo rastreó y encontraron al sospechoso en un insólito lugar

El joven sufrió el robo del celular cuando caminaba por calle Lamadrid, en Guaymallén. El GPS del dispositivo permitió recuperarlo y detener a un sospechoso.

Tras el robo del celular, la víctima alertó que el dispositivo contaba con GPS. Gracias a la función, se pudo detener a un sospechoso y recuperar el equipo. (foto ilustrativa).

Un joven de 18 años logró recuperar un teléfono que le habían robado, durante la noche del domingo en Guaymallén, luego de que el sistema de geolocalización del dispositivo llevara a los investigadores hasta el lugar donde se encontraba el sospechoso.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 21.50, cuando la víctima caminaba por calle Lamadrid y llegó hasta Rufino Ortega. En ese punto fue sorprendida por una pareja que, bajo amenazas, le sutrajeron el teléfono celular.

El GPS permitió dar con el celular robado Tras el robo, la víctima informó que el aparato contaba con un sistema de geolocalización. La señal permitió establecer que el teléfono se encontraba en inmediaciones de calle Vuelta Obligado, por lo que los efectivos se dirigieron hacia ese sector.

Al llegar, los policías encontraron a un hombre que coincidía con las características aportadas por la víctima. El sospechoso, de 26 años, intentaba mantenerse oculto y fue localizado debajo de una mesa.

Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus prendas el teléfono celular denunciado como robado. El hombre fue aprehendido y trasladado para quedar a disposición de la Justicia.