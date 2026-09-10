Circulaba en moto, lo frenaron dos motochorros y a punta de pistola le robaron el vehículo

El joven circulaba en moto cuando fue abordado por dos motochorros que se trasladaban en otro rodado. Bajo amenazas con arma de fuego, le robaron el vehículo.

La víctima fue asaltada por motochorros, que la encañonaron y le sustrajeron el rodado en el que circulaba. (imagen ilustrativa).

Un joven de 27 años fue asaltado la noche del miércoles en Maipú, cuando motochorros armados, lo interceptaron y a punta de pistola le robaron el vehículo en el que circulaba. Tras concretar el robo, los sospechosos escaparon del lugar, antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 22.10, en la zona de Lamadrid y Acceso Este. El joven, de 27 años, circulaba por la zona cuando dos sujetos que se movilizaban en motocicleta se aproximaron y lo amenazaron con un arma de fuego para obligarlo a detenerse.

Rastrearon la zona en busca de la motocicleta Luego del asalto, el motociclista dio aviso a las autoridades y aportó los detalles sobre lo ocurrido. A partir de la denuncia, personal de la Unidad Investigativa Departamental (UID) realizó un rastrillaje en los alrededores con el objetivo de encontrar el rodado.