Aprehensiones, vehículos secuestrados y retenciones en operativos simultáneos en el Gran Mendoza

Una serie de operativos realizados en distintos puntos del Gran Mendoza permitieron avanzar con episodios de amenazas, violencia de género, encubrimiento y conducción peligrosa registrados durante el fin de semana. Varias personas terminaron aprehendidas y distintos vehículos fueron retenidos o secuestrados por irregularidades.

Uno de los procedimientos ocurrió en Guaymallén , luego de una denuncia por amenazas en una vivienda . Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un joven que mantenía una actitud agresiva y arrojaba escombros contra ellos. Ante la situación, utilizaron de manera disuasiva el arco de seguridad de una pistola Taser . El hombre finalmente depuso su actitud y fue aprehendido.

En otro sector del departamento, se originó una intervención por un episodio de violencia de género . Al llegar al domicilio señalado, los efectivos encontraron al sospechoso cuando intentaba retirarse a bordo de una motocicleta . Fue interceptado y quedó aprehendido por disposición de la Oficina Fiscal Guaymallén. La moto, en tanto, fue retenida debido a la falta de documentación.

Se realizaron intervenciones en casos por amenazas y violencia de género

Durante otro patrullaje en Guaymallén, los efectivos detectaron un Renault 19 que presentaba dos dominios diferentes : uno colocado en el vehículo y otro grabado en uno de sus cristales.

La consulta de los datos permitió establecer que el dominio grabado estaba relacionado con una medida judicial pendiente por una causa de hurto agravado ocurrida en 2018 . Por disposición de la Justicia, el automóvil fue secuestrado y se avanzó con la individualización de la persona vinculada al rodado.

Maniobras peligrosas y evasión de controles

Los procedimientos también incluyeron distintos episodios relacionados con la seguridad vial. En Godoy Cruz, durante la madrugada, fue detectado un automóvil que circulaba a elevada velocidad y realizaba maniobras riesgosas. El conductor fue interceptado y quedó a disposición del Juzgado Contravencional por una infracción a la Ley 9099.

En Guaymallén, en tanto, los efectivos observaron un Fiat Cronos que circulaba a alta velocidad y atravesaba varios semáforos en rojo. Luego de ser alcanzado, el conductor mantuvo una actitud hostil durante el procedimiento y terminó aprehendido por disposición del Juzgado Contravencional.

Durante los procedimientos se secuestraron motocicletas por distintas infracciones que impedian su correcta circulación.

Otro episodio ocurrió en Godoy Cruz, cuando un motociclista intentó evitar un control y realizó maniobras que pusieron en riesgo a otras personas. El hombre abandonó la moto e ingresó a una vivienda, pero posteriormente volvió acompañado por otras personas e intentó retirar el rodado.

Al verificar la situación, se constató que no contaba con la documentación necesaria, por lo que la motocicleta quedó retenida y el conductor fue trasladado para avanzar con las actuaciones contravencionales.

Las motocicletas fueron retenidas por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y otras infracciones previstas por la normativa vial.

En los distintos controles también fueron retenidos automóviles y motocicletas por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio, documentación y otras infracciones previstas por la normativa vial.

Los procedimientos contaron con la intervención de la Unidad de Acción Rápida (UAP), junto con las dependencias jurisdiccionales, Policía Vial y organismos municipales, según las características de cada uno de los hechos.