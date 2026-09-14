Imputación y libertad para el hombre denunciado por abusos sexuales a un niño de 4 años y a su caniche

El caso del hombre que fue denunciado por los abusos sexuales al nieto de su pareja y al caniche de la familia, tuvo importantes novedades en los últimos días. El fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore decidió avanzar con la imputación , a raíz de las pruebas recolectadas . Pese a eso, el sospechoso quedó en libertad.

De acuerdo con la información judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) lo acusó formalmente por los delitos de abuso sexual simple , en perjuicio del niño de 4 años, y maltrato animal , con respecto a las presuntas vejaciones sufridas por la mascota de los denunciantes.

Tras eso, se le otorgó el recupero de la libertad teniendo en cuenta que no contaba con antecedentes de ningún tipo y que las calificaciones que se le imputaron son excarcelables . Además, también se tuvo en cuenta su avanzada edad.

Eso sí, se le fijaron, como usualmente se hace en este tipo de casos, una serie de pautas de comportamiento a seguir para mantenerse fuera de prisión, entre las que se encuentran no cometer nuevos delitos, fijar domicilio y presentarse ante la Justicia cada vez que las autoridades intervinientes en la causa lo requiera, entre otras.

Así las cosas, los detectives del caso aguardaban por avanzar con los peritajes psicológicos y la entrevista en Cámara Gesell al pequeño que habría sido víctimas de los abusos sexuales .

La denuncia de abuso sexual en Maipú

El caso que reveló MDZ tuvo su inicio alrededor de las 17.30 de sabado 5 de este mes cuando una mujer, de 55 años, recibió un llamado de su nieto, quien había quedado bajo los cuidados de la pareja de ella, en la casa que comparten en el barrio Las Torcacitas.

El pequeño relató que el cónyuge de su abuela se había encerrado en una habitación y que, al abrir la puerta, lo descubrió mientras obligaba a su perro caniche, mascota de la familia, a lamerle las partes íntimas, surge de la información.

Al saber eso, la madre del niño se dirigió hasta el domicilio y al tomar contacto con su hijo le preguntó si había sufrido algún abuso sexual en las ocasiones en que quedó solo bajo el cuidado del hombre. Ante eso, la criatura respondió que la pareja de su abuela lo había manoseado en los genitales, sin aclarar la fecha exacta de los hechos.

Tras tomar conocimiento sobre las presuntas agresiones sexuales, los familiares del niño reaccionaron con furia y golpearon severamente al presunto autor de los abusos. Por ese motivo, cuando personal policial arribó a la escena, tuvo que solicitar el traslado del hombre al Hospital Paroissien.

Finalmente, luego de ser asistido en el nosocomio maipucino, el septuagenario fue trasladado hasta la Comisaría Décima. Tras ser imputado, quedó en libertad.